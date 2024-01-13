Еще 14 белорусских спортсменов получили нейтральный статус 13.01.2024, 16:45

Но на Олимпиаде они не выступят.

Международная федерация гимнастики (FIG) присвоила нейтральный статус тридцати белорусам, среди которых 14 атлетов, а также тренеры, судьи и врачи, сообщает tochka.by со ссылкой на официальный сайт организации.

В списке, в частности, значится бронзовый призер Олимпиады в Токио по художественной гимнастике Алина Горносько.

Кроме нее, нейтральный статус FIG получили трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира по художественной гимнастике Анастасия Салос, двукратный призер юниорского чемпионата Европы 2020 года по художественной гимнастике Елизавета Зорькина, а также олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Иван Литвинович.

В июле 2023 года FIG сообщила, что допустит к соревнованиям под своей эгидой белорусов и россиян в нейтральном статусе, если те не высказывались в поддержку боевых действий России на территории Украины и не связаны с силовыми структурами.

В перечень олимпийских дисциплин под эгидой FIG включены спортивная и художественная гимнастика, а также прыжки на батуте.

В последнем виде Беларусь завоевывала золото на двух последних играх. В Токио-2020 победил Иван Литвинович, а в Рио-2014 лучшим стал Владислав Гончаров.

Попадут ли белорусские гимнасты на Олимпиаду

Несмотря на получение нейтрального статуса, представители белорусской гимнастики, скорее всего, не смогут выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Это связано с решением Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), который проголосовал против возвращения спортсменов из Беларуси и России на европейские турниры с 1 января 2024 года.

Решение European Gymnastics значительно усложняет выполнение квалификации на Игры-2024 даже в случае формального допуска.

Большинство отборочных этапов Кубка мира в этом году примет Европа, да и сам континентальный форум станет последним соревнованием, где разыграют олимпийские лицензии.

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