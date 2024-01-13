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Швеция отправит новые подлодки в Балтийское море для противодействия России

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  • 13.01.2024, 16:52
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Швеция отправит новые подлодки в Балтийское море для противодействия России

Свой подводный флот обновляет не только эта страна Северной Европы.

Швеция начала строить подводные лодки для патрулирования в Балтийском море, чтобы обезопасить восточные рубежи НАТО от возможных морских операций со стороны России, пишет Politico. 66-метровые дизель-электрические субмарины типа А26, названные Blekinge и Skåne, спустят на воду в 2027 и 2028 годах.

Ранее создание новых подлодок неоднократно откладывалось, однако после начала войны в Украине шведские власти решили изменить оборонную стратегию в условиях стремительно ухудшающейся обстановки в сфере безопасности и активизировать эту работу.

Бывший командир подлодки, ныне специалист по планированию военно-морских сил страны Карл Гюлениус заявил, что с присоединением Швеции к НАТО, которое затягивается из-за задержек со стороны Турции и Венгрии, у альянса появится «недостающий фрагмент пазла».

«С Балтийским морем трудно иметь дело, если у вас нет необходимого опыта. И тот факт, что в НАТО вступает страна, у которой он есть и для которой этот регион — „задний двор“, должен облегчить решение оперативных вопросов», — сказал Гюлениус.

Балтийское море считается сложной операционной средой, поскольку различный уровень соли влияет на работу гидролокатора. Кроме того, оно мелководно и имеет интенсивное движение, что повышает риск столкновений.

Blekinge и Skåne станут первыми подлодками, построенными Швецией с середины 1990-х годов — они присоединятся к четырем старым судам флота скандинавского государства. Работы ведутся компанией Kockums — подразделением шведского производителя военного оборудования Saab — на верфи в Карлскруне.

«У нас долгая история строительства подводных лодок. Но для нас это все равно большой шаг вперед», — отметил глава Kockums Матс Викселль.

Свой подводный флот обновляет не только Швеция, но и другие страны Северной Европы. Норвегия недавно заказала четыре субмарины у немецкой компании ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Нидерланды получили предложения от TKMS, Saab Kockums и французской Naval Group на строительство четырех подводных лодок. Дания, которая избавилась от своего флота в 2004 году, размышляет, не вернуть ли его назад.

Это расширение частично устранит разрыв с крупнейшими европейскими флотами НАТО, которые также продолжают обновляться. Во Франции вступают в строй шесть новых подводных лодок класса «Барракуда», еще две подлодки типа 212 присоединятся к существующему немецкому флоту из шести единиц. К концу десятилетия у Великобритании будет семь подводных лодок класса Astute, а у Италии — восемь класса Todaro.

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