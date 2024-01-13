«Освобождение политзаключенных возможно только в результате реального давления»3
- 13.01.2024, 17:07
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Хунта не пойдет на «диалог».
Telegram-канал «Ник и Майк» отреагировал на смерть в лукашенковских застенках политзаключенного Вадима Храсько:
— В заключении умер очередной достойный белорус.
Хунте плевать на расходный материал. Освобождение политических заключённых возможно только в результате реального давления на режим.
Родным и близким Вадима Хресько выражаем соболезнования…
Политзаключенный Вадим Храсько умер в ночь с 8 на 9 января от пневмонии. Правозащитники сообщают, что в больницу мужчину доставили в состоянии, когда его уже было невозможно спасти. Официально о смерти политзаключенного пока не сообщалось. 12 января Вадима Храсько похоронили в Минске.