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«Освобождение политзаключенных возможно только в результате реального давления»

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  • 13.01.2024, 17:07
  • 1,676
«Освобождение политзаключенных возможно только в результате реального давления»

Хунта не пойдет на «диалог».

Telegram-канал «Ник и Майк» отреагировал на смерть в лукашенковских застенках политзаключенного Вадима Храсько:

— В заключении умер очередной достойный белорус.

Хунте плевать на расходный материал. Освобождение политических заключённых возможно только в результате реального давления на режим.

Родным и близким Вадима Хресько выражаем соболезнования…

Политзаключенный Вадим Храсько умер в ночь с 8 на 9 января от пневмонии. Правозащитники сообщают, что в больницу мужчину доставили в состоянии, когда его уже было невозможно спасти. Официально о смерти политзаключенного пока не сообщалось. 12 января Вадима Храсько похоронили в Минске.

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