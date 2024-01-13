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Власти РФ отключают отопление в тюрьмах

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  • 13.01.2024, 17:19
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Власти РФ отключают отопление в тюрьмах

Кремль хочет, чтобы заключенные шли воевать в Украину

Во многих регионах России температура упала до -35°C. По всей видимости, Владимир Путин решил использовать холода, чтобы пополнить ослабленные войска в Украине. Во многих колониях отключают отопление, чтобы заключенные охотнее шли воевать, пишет bild.

«По этой причине они просто отключили им отопление при минусовой температуре, — рассказала основательница проекта «Русь Сидящая» Ольга Романова. — Тем самым условия в тюрьмах должны стать невыносимыми, чтобы находящиеся там мужчины ехали в Украину. <...> В России есть три группы населения, к которым большинство не испытывает сострадания, когда они умирают на фронте. Это заключенные, [национальные] меньшинства, живущие в бедных регионах далеко от Москвы, и новые граждане. Пока эти три группы воюют и умирают в Украине, Путин может создавать иллюзию нормальности для остальных. <...> В целом успех частей из заключенных достаточно ограничен, что мы можем видеть и по текущим событиям на фронте. <...> Заключенных просто массово посылают на линию фронта в Украине и приносят там в жертву».

По словам Романовой, в российских тюрьмах все чаще вербуют и женщин-заключенных. Сейчас в Украине воюют около 1000 россиянок.

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