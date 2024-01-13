В Беларуси введено важное изменение по страховкам для авто 1 13.01.2024, 17:23

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Стоимость для машин на иностранных номерах вырастет в разы.

Правительство определило размер страховых взносов для страхования гражданской ответственности владельцев автомобилей, зарегистрированных за пределами Беларуси. Постановление было опубликовано 13 января на Национальном правовом интернет-портале и вступит в силу через месяц после опубликования.

Новые размеры страховых взносов, в частности, будут применяться к автомобилям из стран ЕС.

Размеры страховых взносов установлены на сроки от 15 дней до 1 года. Годовая страховка обойдется:

для легковых автомобилей, включая микроавтобусы до 8 мест — 274 евро (ранее 84 евро);

для грузовых автомобилей их шасси и тракторов — 723 евро (96 евро);

для мотоциклов, квадроциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов — 33 евро (ранее 33 евро);

для автобусов — 723 евро (ранее 201 евро).

Напомним, для Беларуси и России с 30 июня 2023 года и на неопределенный срок было приостановлено членство по «Зеленой карте». Вместо нее Беларусь и Россия запустили систему обязательного страхования автогражданской ответственности «Синяя карта», (полисы которой начнут оформлять в Беларуси не ранее 1 марта 2024 года. — Прим. ред.). Ожидается, что к соглашению могут присоединиться и другие страны.

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