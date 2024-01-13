Украинских депутатов и чиновников могут лишить брони от мобилизации 8 13.01.2024, 17:53

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В настоящее время законопроект о мобилизации находится в Минобороны.

В Украине новом законопроекте о мобилизации народных депутатов и чиновников могут лишить брони, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на представителя партии «Слуга народа».

«Очевидно, будем убирать бронь для депутатов, чиновников и т. д., чтобы показать, что все равны. Практического смысла в этом немного, но иначе народ не поймет», — сказал он.

По словам собеседника СМИ, это нужно для того, чтобы расширить базу мобилизованных. В то же время он заявил, что пока непонятно, как это сделать без карательных мер для мужчин призывного возраста, которые уклоняются от мобилизации.

В статье говорится, что в настоящее время законопроект о мобилизации находится в Минобороны. Там его будут адаптировать с учетом депутатских замечаний, а уже потом вынесут на рассмотрение Кабинета министров.

По данным издания, разработчики закона планируют частично смягчить нормы, при этом оставив общую концепцию, в частности относительно ограничений для уклонистов.

«РБК-Украина» отмечает, что норма о броне для депутатов уже есть в законодательстве, следовательно, даже если не прописывать для них отдельных привилегий в новом законе, их все равно не смогут мобилизовать.

В материале также сообщается, что есть еще одна идея, которая заключается в отказе от принятия единого большого закона о мобилизации и замене его несколькими меньшими и тематическими, например, принять нормы о демобилизации. Однако против этого выступает военное руководство, поскольку опасается, что право на демобилизацию получит одновременно огромное количество военнослужащих, которые пошли в армию в первые месяцы полномасштабной войны, а заменить их будет некому.

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