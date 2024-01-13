Лукашенковские дипломаты побежали защищать «территориальную целостность Китая» 1 13.01.2024, 18:28

В угоду Пекину.

Подсчет голосов на президентских выборах в Тайване все еще продолжается. Судя по всему, на них победил кандидат от правящей партии Лай Циндэ, которого Пекин, который считает Тайвань своей провинцией, называл «зачинщиком опасной войны в Тайваньском проливе».

МИД Беларуси поспешил выступить с заявлением, в котором заверил, что официальный Минск твердо поддерживает принцип «одного Китая» и выступает за «сохранение территориальной целостности».

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