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Шойгу мог пятый раз разбомбить российский город

  • 13.01.2024, 18:37
Шойгу мог пятый раз разбомбить российский город

Бомбят теперь не только Воронеж.

В Краснодарском крае нашли части, вероятно, российской ракеты X-101 между станицами Павловская и Атаманская. Движение по участку дороги временно перекрыто в целях безопасности, пишет The Moscow Times.

Местные жители рассказали «Осторожно, новости», что само падение объекта, вероятно, произошло ночью, а видео с места в местных соцсетях появилось утром. Местные власти сообщили об обнаружении «фрагментов неустановленного устройства». «РИА Новости» отмечает, что судя по фото с места происшествия, речь идет о ракете.

Случай в Краснодарском крае — как минимум пятый, когда боеприпасы армии РФ поражают российскую территорию.

Ещё 2 января на село Петропавловка в Воронежской области упала упала российская ракета. Тогда пострадали 4 человека.

Также 20 апреля 2023 года во время полета бомбардировщика Су-34 над Белгородом произошел «нештатный сход авиационного боеприпаса», сообщало Минобороны РФ. Бомба упала в центре города — на перекрестске улиц Ватутина и Губкина, в результате образовалась воронка радиусом 20 метров. От взрыва в соседних домах повыбивало стекла, ударная волна повалила столбы линий электропередачи, а один из автомобилей «улетел» на крышу магазина. Пострадали три человека.

24 и 25 мая в Белгороде и области обнаружили две неразорвавшиеся авиабомбы ФАБ-500, которые ушли под асфальт.

В январе этого года ракету X-101 и авиабомбу также находили в Белгородской области. Ракета упала из-за неисправности, сообщал канал военкора Бориса Рожина.

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