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Известная белорусская теннисистка объявила о завершении спортивной карьеры

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  • 13.01.2024, 18:42
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Известная белорусская теннисистка объявила о завершении спортивной карьеры

Она поддержала протесты в 2020 году.

Известная белорусская теннисистка Вера Лапко сообщила о том, что приняла решение закончить профессиональную спортивную карьеру. Об этом она написала в Instagram 13 января.

«Долго думая, взвешивая все „за“ и „против“, я приняла решение о завершении карьеры. Да, это самое правильное решение, и после его принятия я чувствую себя легко… И это не грустный пост. Да, мне пришлось пройти через множество трудностей, но за время карьеры со мной случилось и много хорошего. Я искренне люблю этот вид спорта и многое ему отдала. Он дал мне успешную карьеру, финансовую независимость, бесценные уроки жизни, возможность объездить полмира и, конечно же, познакомил меня с моим тренером, мужем и просто любимым человеком», — рассказала теннисистка.

Вера Лапко стала победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2016), финалисткой двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2014, Уимблдон-2015); была бывшей первой ракетка мира в юниорском рейтинге.

К октябрю 2018 года она достигла наивысшей для себя позиции во «взрослом» мировом рейтинге ВТА — 60-й .

Как вспоминал авторитетный теннисный журналист Бен Ротенберг, Вера Лапко стала единственной белорусской теннисисткой, высказавшейся после выборов 2020 года и осудившей насилие: «Там было много людей. Все мирно настроены. Люди радовались возможности выразить свое мнение и эмоции по поводу происходящего».

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