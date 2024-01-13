Затерянные древние поселения Амазонии обнаружены с помощью мощных лазеров 13.01.2024, 19:07

Помогли технологии будущего.

Археологи использовали инновационные лазерные технологии и выявили сложные доиспанские сооружения и дороги, скрытые под плотным покровом тропических лесов, пишет New Voice.

Группа археологов, изучавших долину Упано восточных Анд, использовала воздушный лидар, излучая тысячи инфракрасных лазерных импульсов для обнаружения структур, замаскированных под растительностью. Этот метод предоставил новое понимание сложности цивилизации, зсуществовавшей в этом регионе более 2500 лет назад.

Согласно опубликованному в журнале Science исследованию, долина Упано оказалась заселена с примерно 500 года до н.э. Поселения существовали здесь до VI века н.э. Археологические раскопки подтвердили наличие более 6000 прямоугольных земляных платформ, площадных сооружений и курганов, соединенных обширной сеткой дорог и тропинок.

«Это место напоминает аналогичные городские системы майя в Центральной Америке», — отметил Стивен Ростейн, ведущий автор исследования и директор исследований Французского национального центра научных исследований (CNRS).

Открытие этих древних поселений подчеркивает значение двойного наследия Амазонии, включая экологическое и культурное, и призывает к пересмотру представлений о регионе.

Это также подчеркивает важность инновационных технологий, таких как воздушный лидар, в разгадывании тайн прошлого в самых труднодоступных местах нашей планеты.

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