Возможен ли заговор Кириенко против Путина? Игорь Эйдман

13.01.2024, 19:20

Российские элиты хотят в в 2013 год.

«Мое поколение выросло в логике сотрудничества. Мы были открыты миру. Сейчас нам предлагают логику изоляции — а некоторые и вовсе предлагают закрутить гайки покрепче». Знаете, кто это такой смелый? Алексей Даванков - кандидат в президенты России от партии «Новые люди», а в реальности - от Кириенко (на 100% его человек).

Понятно, что выборы - клоунада и этот Даванков - рыжий на ковре. Однако организаторы шоу могут использовать его в своих интригах, в борьбе за власть.

Даванков озвучивает острую ностальгию российской верхушки по прежней довоенной жизни, когда они были «открыты миру», чувствовали себя частью его финансовой элиты, могли в любой момент сесть на бизнес-джет и полететь в Лондон, в Канны, Нью Йорк, куда угодно.

Они пилили здесь, а тратили на Западе. Там же учили своих детей, отдыхали, лечились, а главное инвестировали. Сейчас дальше Дубая и Стамбула их не пускают даже на порог. Им тесно в этом восточном гетто. Их капиталы рвутся на свободу, на простор самых больших западных рынков.

Война - это изоляция и перманентный стресс. Приходится изображать из себя каких-то чекнутых фанатиков, готовых хоть завтра в бой и дальше в рай, а им хочется спокойной и комфортной жизни в кайф, как раньше. Облом, теперь даже весело потусоваться в клубе стало опасно, потом могут предъявить, что не в окопе трупом лежишь.

Они хотят назад 2021, а еще лучше в 2013 год, когда можно было спокойно жить, без санкций и военной истерии, наслаждаться жизнью на полную катушку по всему миру.

Даванков может стать публичным выразителем мечты российской элиты о «нормализации», а Кириенко - из-за кулис рулить такой фрондой.

Вообще, если какой-то верхушечный заговор против Путина в принципе возможен - Кириенко наиболее вероятный кандидат в его организаторы. У него, как у куратора внутренней политики в АП, контролирующего работу всего бюрократического аппарата, для этого есть все возможности. Да, пока он холуйствует перед Путиным, но, если почувствует, что может его обскакать, с радостью воткнет хозяину нож в спину, как в свое время - Немцову.

Игорь Эйдман, Telegram

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