закрыть
13 января 2024, суббота, 19:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Возможен ли заговор Кириенко против Путина?

  • Игорь Эйдман
  • 13.01.2024, 19:20
Возможен ли заговор Кириенко против Путина?

Российские элиты хотят в в 2013 год.

«Мое поколение выросло в логике сотрудничества. Мы были открыты миру. Сейчас нам предлагают логику изоляции — а некоторые и вовсе предлагают закрутить гайки покрепче». Знаете, кто это такой смелый? Алексей Даванков - кандидат в президенты России от партии «Новые люди», а в реальности - от Кириенко (на 100% его человек).

Понятно, что выборы - клоунада и этот Даванков - рыжий на ковре. Однако организаторы шоу могут использовать его в своих интригах, в борьбе за власть.

Даванков озвучивает острую ностальгию российской верхушки по прежней довоенной жизни, когда они были «открыты миру», чувствовали себя частью его финансовой элиты, могли в любой момент сесть на бизнес-джет и полететь в Лондон, в Канны, Нью Йорк, куда угодно.

Они пилили здесь, а тратили на Западе. Там же учили своих детей, отдыхали, лечились, а главное инвестировали. Сейчас дальше Дубая и Стамбула их не пускают даже на порог. Им тесно в этом восточном гетто. Их капиталы рвутся на свободу, на простор самых больших западных рынков.

Война - это изоляция и перманентный стресс. Приходится изображать из себя каких-то чекнутых фанатиков, готовых хоть завтра в бой и дальше в рай, а им хочется спокойной и комфортной жизни в кайф, как раньше. Облом, теперь даже весело потусоваться в клубе стало опасно, потом могут предъявить, что не в окопе трупом лежишь.

Они хотят назад 2021, а еще лучше в 2013 год, когда можно было спокойно жить, без санкций и военной истерии, наслаждаться жизнью на полную катушку по всему миру.

Даванков может стать публичным выразителем мечты российской элиты о «нормализации», а Кириенко - из-за кулис рулить такой фрондой.

Вообще, если какой-то верхушечный заговор против Путина в принципе возможен - Кириенко наиболее вероятный кандидат в его организаторы. У него, как у куратора внутренней политики в АП, контролирующего работу всего бюрократического аппарата, для этого есть все возможности. Да, пока он холуйствует перед Путиным, но, если почувствует, что может его обскакать, с радостью воткнет хозяину нож в спину, как в свое время - Немцову.

Игорь Эйдман, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров