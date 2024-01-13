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15-летний чех сбежал из дома, чтобы воевать за Украину

  • 13.01.2024, 20:07
  • 1,520
15-летний чех сбежал из дома, чтобы воевать за Украину

Парня нашли в Пшемысле

В Польше задержали чешского подростка, который намеревался ехать воевать за Украину.

 

Как сообщили в пограничном управлении польской части Силезии, благодаря польским пограничникам, чешской полиции и украинским службам 15-летнего подростка благополучно вернули домой в Остраву. 

 

Сообщается, что днем ранее подросток ушел из дома в школу, но на занятиях не появился. Родители сообщили об этом в полицию, предоставив данные сына. Чешские правоохранители отправили информацию польским коллегам и в результате парня нашли в Пшемысле, недалеко от украинской границы.

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