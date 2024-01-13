15-летний чех сбежал из дома, чтобы воевать за Украину
- 13.01.2024, 20:07
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Парня нашли в Пшемысле
В Польше задержали чешского подростка, который намеревался ехать воевать за Украину.
Как сообщили в пограничном управлении польской части Силезии, благодаря польским пограничникам, чешской полиции и украинским службам 15-летнего подростка благополучно вернули домой в Остраву.
Сообщается, что днем ранее подросток ушел из дома в школу, но на занятиях не появился. Родители сообщили об этом в полицию, предоставив данные сына. Чешские правоохранители отправили информацию польским коллегам и в результате парня нашли в Пшемысле, недалеко от украинской границы.