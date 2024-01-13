Кто подписал «смертный приговор» тяжело больному политзаключенному Вадиму Храсько? 13.01.2024, 20:10

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Сергей Хрипач

Лукашист, судивший белорусского героя, замешан в репрессиях еще с 2008 года.

Сергей Хрипач, осудивший тяжело больного политзаключенного Вадима Храьско, погибшего в лукашенковских застенках, работает в городском суде не менее пятнадцати лет. За это время он успел дважды попасть под санкции и осудить белорусов на несколько сотен лет, пишет nashaniva.com.

Более 15 лет в репрессиях

Сергею Хрипачу 57 лет. Он минчанин, окончил 98-ю школу в Серебрянке. Потом пошел на юрфак Белорусского государственного университета. Неизвестно, когда он стал судьей, но в Минском городском суде он точно работает с «нулевых».

Первые сообщения о том, что Хрипач замешан в репрессиях, датируются 2008-м годом. Он отклонил жалобу по «делу 14-ти» — политически мотивированному делу против активистов, которые 10 января 2008-го поучаствовали в забастовке предпринимателей.

После этого он одним из первых попал в санкционные списки ЕС за то, что отклонил апелляционные жалобы осужденных за участие в протестах после президентских выборов 2010-го года — Андрея Санникова, Владимира Некляева, Николая Статкевича и ряда других узников.

После этого от репрессий ему разрешили «отдохнуть». Но он вел ряд громких дел последних десяти лет, например, дело трагедии на улице Гая в 2015-м, когда мужчина пытался убить свою жену и детей, а после врезался на большой скорости в другой автомобиль, где погибли двое. А также «дело 17-ти» в 2016-м, когда группу людей обвиняли в организации наркошопа, а среди обвиняемых были эмвэдэшник и кагэбэшник.

Закрывает глаза на пытки, присуждает огромные сроки

«Звездный час» Хрипача, как и других политических судей, пришел после 2020-го. Он судил Александра Троцкого, которого обвиняли в наезде на сотрудника ГАИ. А дело было такое: 12 августа машину Троцкого окружили вооруженные гаишники и один из них без причины достал оружие и начал тыкать им в Александра. В ответ на это он попытался уехать, но ему под колеса бросился гаишник. Повреждений тот не получил, но Троцкого обвиняли в «попытке убийства милиционера».

Самого Александра очень сильно пытали после задержания:

«Меня избивали с применением дубинок, пистолета и с применением газового баллончика, распылив мне его в лицо. Практически с самого начала избиений самостоятельно передвигаться я уже не мог».

Александру Троцкому присудили десять лет лишения свободы. На тот момент это был самый жесткий приговор участнику протестов.

Всего же только по известным делам Хрипач приговорил белорусов к пятистам годам тюрьмы. За это он включен в санкционные списки ЕС и Великобритании.

Политзаключенный Вадим Храсько умер в ночь с 8 на 9 января от пневмонии. Правозащитники сообщают, что в больницу мужчину доставили в состоянии, когда его уже было невозможно спасти. Официально о смерти политзаключенного пока не сообщалось. 12 января Вадима Храсько похоронили в Минске.

Напомним, 21 мая 2021 года в Шкловской колонии умер политзаключенный Витольд Ашурок. 5 января 2022 года в Могилеве покончил жизнь самоубийством политзаключенный Дмитрий Дудойть. 7 мая 2023 года в колонии умер политзаключенный Николай Климович.

11 июля 2023 года в Гродненской тюрьме от прободной язвы умер художник Алесь Пушкин.

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