Большое зимнее наступление Telegram-канал «СерпомПо»

13.01.2024, 20:44

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Четверть века путинисты занимались не тем.

Очередной разгром четвертьвековой путинщины случился в Липецке – там, при температуре – 28 скрепно отключили от отопления и горячей воды около 300 многоквартирных домов.

Что же, zапутинцы, будете повторять, что в провалах вашего начальника виноват «генерал Мороз»? Вы же так любили насмехаться над «фальсификаторами истории», утверждавших, что в поражении немцев под Москвой в 1941-м виновата суровая зима. Это вам сдача вашей же монетой.

Происходящее говорит о том, каковы реальные приоритеты страны – базовые потребности людей. Не завоевание территорий, утверждение в чужих странах своих представлений о прошлом и настоящем.

Четверть века путинисты занимались не тем – накачивали ВПК деньгами вместо того, чтобы заниматься ЖКХ. Давайте, Путин, Лавров и Шойгу, выводите свои «Арматы» и «Кинжалы» против прорванных труб.

В марте 2024 года «выборы», т.е. сохранение Путина. Но зимний коммунальный разгром его правления еще раз говорит, что путинизм себя изжил.

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