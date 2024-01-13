Все больше белорусов выбирают новое направление для пляжного отдыха 4 13.01.2024, 20:55

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Прямо сейчас в этой стране разгар туристического сезона.

Все больше белорусов для отдыха выбирают Шри-Ланку. По статистическим данным этой страны в туристов из Беларуси в 2023 году к ним приехало в три раза больше, чем в 2022-м. Журналисты «Зеркало» узнали, как можно туда попасть и в какую сумму обойдется тур.

По данным SLTDA (занимается регулированием туристической отрасли страны) в 2022 году Шри-Ланку посетили 3621 белоруса, а в 2023 там побывали 10 969 наших соотечественников.

Виза для въезда в Шри-Ланку для туристов из Беларуси стоит 60 долларов и оформляется по прилету (для детей до 12 лет бесплатно). Прямых авиарейсов между Минском и столицей Шри-Ланки Коломбо нет, можно лететь через Абу-Даби, Дубай (ОАЭ) или Доху (Катар). А также из Москвы.

Туристический сезон в Шри-Ланке длится с октября по май, в это время здесь практически нет дождей, а температура держится на среднегодовой отметке в 28−30 градусов. Однако, каждый курорт имеет свои отличительные особенности.

Сейчас есть немало предложений отправиться отдыхать в эту страну, стоимость туров начинается примерно от 2000 рублей, но горящие предложения могут обойтись дешевле. Например, есть путевка на 10 ночей в Унаватуна, стоит она 1857 рублей на одного человека. Заезд с 17 января. Стоимость включает перелет из Москвы, проживание в двухзвездочном отеле в 200 метрах от моря, завтраки.

Самый дорогой тур, который нам удалось найти стоит 31 847 рублей за 14 ночей, это отдых в портовом городе Галле. В стоимость включен перелет из Москвы. Проживание в пятизвездочном отеле в 200 метрах от моря, в стоимость входят завтраки.

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