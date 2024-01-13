У Путина есть год-полтора Вадим Денисенко

13.01.2024, 21:04

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Россия 2024. Прогноз.

Презентовал исследование, сделанное группой авторов по заказу издания «Деловая столица» об экономическом, демографическом, социальном и политическом аспектах жизни врага.

Если коротко.

Стабильность макроэкономических показателей будет держаться на частичном использовании фонда национального благополучия (минимум 1,3–1,5 трлн руб. из примерно 4,5–4,7 трлн, накопленных там) и на обесценивании рубля. Проще говоря, за макростабильность заплатят россияне ухудшением своей жизни. Сейчас 43% россиян говорят, что их уровень жизни ухудшился. К середине – второй трети года таких будет до 50%. Является ли это критическим? Пока сказать сложно, но можем допустить, что недовольство властями и желание завершить войну будет резко нарастать ближе к концу 2024 года (если не будет громких побед). В то же время усиление интенсивности наращивания ВПК в ущерб другим отраслям приведет к коллапсу в целом ряде этих же отраслей со всеми вытекающими последствиями для экономики и социалки.

Если интенсивность боев будет такой, как в этом году (потери в районе 15 тыс. в месяц), Путину не нужна будет мобилизация. В то же время в конце 2024-го – 2025 году метод вербовки по бедным регионам контрактников будет резко усложнен. Желающих будет минимум, и единственный резерв (без объявления мобилизации) – 100-процентный перевод срочников в контрактники.

Россия не стала вассалом Китая, как многие у нас об этом говорят. России нужно примерно два года для того, чтобы стать технологически зависимой от Китая в так называемых отраслях экономики XXI века. В то же время Китаю не нужен развал России, а нужна слабая Россия с понятным руководством. Украина необходима для Китая и обязательно с выходом к Черному морю. Чтобы спрыгнуть с китайской иглы технологий, у Путина есть год-полтора, дальше это будет сделать гораздо сложнее, хотя, даже в случае еще большей технологической зависимости, это не будет означать, что Россия становится вассалом Китая. Если Китай не начнет игру по замене Путина.

Выборы Путина – это выборы пожизненного императора с изменением правил игры. Теперь «модель Березовского», когда уничтожались оппоненты, превращается в «модель Пригожина», когда уничтожается кто угодно, кого заподозрили в нелояльности. Это не значит, что убьют всех и начнется террор, но понятийное право расправиться с кем-либо Путин берет себе. Страх быть уничтоженным только за небольшую нелояльность или самостоятельность становится главным двигателем для сосуществования элит.

Война элит больше не работает в логике транзита власти, а работает исключительно в логике создания «должности(ей)» серого(ых) кардинала(ов). Модель будущего управления Россией имеет два полюса. Первый – неоандроповщина (проект Патрушева – Чемезова), когда небольшая группа людей в центре через силовые структуры управляет страной. Второй – модель Кириенко, которая предполагает создание баланса между силовиками и не силовиками в виде создания КПСС-2 на базе «Единой России». Судя по всему, будет выбрана гибридная модель, где 70–80% будет отдано силовикам. Но при любых обстоятельствах Россия в 2024 году будет окончательно переходить на рельсы страха и доносов на фоне постепенного закрытия внешнего мира от населения.

Готова ли Россия к затяжной войне? И да, и нет. Путину, исходя из всего вышесказанного, выгодно было бы пойти на переговоры в 2024 году. Во второй половине года существует вероятное окно возможностей для переговоров. И здесь надо понимать, что переговоры могут быть выгодны и нашим ключевым союзникам. Правда, вероятность такого сценария составляет 50 на 50.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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