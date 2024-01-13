Израиль планирует взять под контроль границу между Газой и Египтом 13.01.2024, 21:23

1,316

Чтобы блокировать контрабанду оружия.

Израиль собирается восстановить контроль над южной границей сектора Газа с Египтом — единственной границей сектора Газа, которую он пока не контролирует, сообщает The Wall Street Journal.

Израильские лидеры, включая премьер-министра Беньямина Нетаньяху, говорят, что Израиль должен контролировать приграничную территорию, которую израильские военные называют Филадельфийским коридором, чтобы блокировать контрабанду оружия ХАМАС в сектор Газа, отмечает издание.

«Филадельфийский коридор должен быть в наших руках, его нужно закрыть. Понятно, что любая другая договоренность не гарантирует разоружения, которого мы хотим», — напоминает WSJ слова Нетаньяху в конце прошлого года.

Нынешние и бывшие израильские официальные лица и египетские официальные лица сообщили изданию, что израильские чиновники предупредили Египет о планировании военной операции вдоль границы с Газой.

Операция, вероятно, будет предусматривать устранение палестинских официальных лиц с ключевого пункта пропуска и размещения израильских сил вдоль участка земли от юго-восточного угла Газы, примыкающего к Израилю и Египту, в направлении Средиземного моря, примерно на 8 миль (почти 13 км) на северо-запад, сообщили чиновники.

Возвращение Израилем контроля над этим приграничным регионом позволит ему заблокировать туннели ХАМАС в этом районе, ограничить его поток оружия, не дать его боевикам сбежать из сектора Газа и лишить любого контроля, который группа имеет над пунктом пропуска, констатируется в статье.

В то же время, издание отмечает, что для палестинцев Газы это отменит символ палестинского суверенитета.

Также WSJ отмечает, что контроль Израилем границы между Газой и Египтом может открыть двери для сохранения Израилем долгосрочного контроля над границей после войны, изменив соглашение о безопасности с Газой, которое существовало почти два десятилетия.

«Нет никаких шансов, что мы позволим этому переходу работать так, как он работал раньше», — заявил изданию Майкл Мильштейн, бывший руководитель отдела по делам палестинцев израильской военной разведки. В то же время он признал, что это «очень, очень сложная ситуация», больше, чем на участках в северной и центральной части Газы, где до сих пор действовали израильские наземные войска.

По данным WSJ, Египет обеспокоен тем, что израильская операция может нарушить условия мирного договора 1979 года между двумя странами, который накладывает ограничения на количество войск, которые они могут разместить у границ в этом регионе. Кроме того, израильская военная операция может случайно нанести ущерб на приграничной с Газой территории Египта. Израильские официальные лица говорят, что они работают над решением этих проблем, координируя свои планы с Египтом, говорится в статье.

Издание сообщает, что несколько дней назад Египет отклонил предложение Израиля, которое предусматривало размещение израильской службы безопасности на египетской стороне границы для совместного патрулирования с Египтом, заявив, что это нарушит суверенитет Египта. По словам египетских чиновников, Египет сообщил Израилю, что укрепляет физические барьеры на своей стороне границы и устанавливает больше сторожевых башен и камер наблюдения, но он не будет делиться с Израилем каналами наблюдения, говорится в публикации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».