Представитель ГУР: Лолита должна на колени стать и просить прощения у украинцев 13.01.2024, 21:43

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Но прощать ее не стоит.

Российская певица Лолита, замалчивающая войну РФ против Украины, должна попросить прощения у украинцев, но прощать ее не следует. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания «ГОРДОН» Алесе Бацман заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Бацман попросила собеседника прокомментировать начавшиеся в РФ «гонения» на деятелей российского шоу-бизнеса, даже тех, кто поддерживает войну в Украине.

«Могут ли себя чувствовать в безопасности даже те, кто лижет жопу [президенту страны-оккупанта РФ Владимиру] Путину и системе и говорит: «Война в Украине – класс, давай»? Эта «почти голая вечеринка», которая, казалось сначала, ерунда какая-то. А теперь смотрю, что это уже разворачивается в тенденцию», – высказалась журналистка.

«Ну, сейчас самое время, конечно, лолитам и киркоровым попытаться уехать за границу, просить политическое убежище, покаяться за многолетние совершенные преступления и оправдывание кремлевского режима, ну и начать говорить правду», – считает Юсов.

Он добавил, что в том числе представители российской поп-сцены должны рассказать, на каких условиях они поддерживали режим Путина, «почему поддерживали, зачем и так далее». «Лолита должна там на колени стать и просить прощения у украинцев: у одесситов в частности. Конечно, не надо их прощать. Это мусор и сволочь. И ничего там искреннего не будет. Но по крайней мере они сохранят свою жизнь и какие-то остатки своего состояния, пока совсем эти новейшие черносотенцы их там не разгромили», – заявил украинский разведчик.

Он пояснил, что диктатура как политическое устройство подразумевает, что режиму постоянно нужно с кем-то бороться.

«И это немаловажная составляющая диктатуры. Не только с внешним врагом. И даже не столько с внешним врагом, сколько искать новых внутренних врагов», – отметил представитель ГУР.

Поскольку в РФ и серьезная оппозиция, и даже «люди, похожие на внутренних врагов», либо физически ликвидированы, либо сидят за решеткой, либо уехали за границу, очередь дошла до деятелей поп-сцены, полагает он.

«Ну вот теперь такая забавная оппозиция, не отвечающая скрепам, «русскому миру» и другой шизофрении, назначается, в принципе, из тех, кто не может дать сдачи: из абсолютно таких клоунов и шутов, которыми, в принципе, и являются представители придворной русской поп-культуры. То есть это действительно люди, которые со стола и из-под стола питались в Кремле всегда, и вот теперь они должны сделать выводы, какая судьба их ждет», – резюмировал Юсов.

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