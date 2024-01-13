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Беларусь оказалась в лидерах по поставкам бэушных авто в Россию

  • 13.01.2024, 21:52
Беларусь оказалась в лидерах по поставкам бэушных авто в Россию

Первое место у Японии.

Автомобили с пробегом в Россию чаще всего везут из Японии. Беларусь — на втором месте. Причем на этой позиции наша страна была два месяца подряд: в ноябре и декабре 2023 года, сообщает Office Life со ссылкой на Автостат.

На долю Японии в плане ввоза подержанных авто в Россию в декабре прошлого года приходилось 60,2%, Беларуси — 14,7%, Южной Кореи — 8,7%.

В ноябре у нашей страны было 15,4% рынка, а в период с января по октябрь 2023-го — 11,3%.

В 2023 году в Россию ввезли более 1 млн легковых автомобилей. Из них 706,7 тыс. машин возрастом до трех лет и 387,1 тыс. — старше трех лет.

Новые автомобили в Россию чаще всего везут из Китая, а также из Кыргызстана и Казахстана, что указывает на обход санкций.

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