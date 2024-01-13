Компания олигарха Воробья — банкрот 13.01.2024, 22:38

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Еще пять лет назад на ней работало около 70 человек.

Компания «Ушачи», входившая в империю олигарха и кошелька Лукашенко Николая Воробья, задолжала по пенсионным платежам. За два года судебные исполнители так и не смогли найти ее транспорт. И потому витебский ФСЗН подал должника на банкротство, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Как говорится в материалах начатого в самом конце 2023 года дела, «Ушачи» за 2020-2022 годы накопила почти 11,5 тыс. рублей по платежам на льготные пенсии своим бывшим и действующим сотрудникам. С пеней сумма долга перед витебским областным ФСЗН получается еще больше – около 12,8 тыс. рублей.

Чтобы получить долги уже в принудительном порядке еще в конце 2021 года Министерство труда и социальной защиты получило исполнительные листы на «задержание и принудительную отбуксировку» числившихся на балансе предприятия транспортных средств. Однако проблема в том, что до сих пор даже после привлечения к розыску УГАИ УВД Витебского облисполкома транспортные средства не обнаружены. Это стало основанием для того, чтобы в декабре 2023-го витебский ФСЗН обратился в областной экономический суд, пытаясь выбить деньги с должника в рамках процедуры его банкротства.

Самое интересное в этой истории то, что «Ушачи» — это предприятие, которое до 2020-х годов входило в империю бизнесмена Николая Воробья. Нефтетрейдера, логиста, охотника, одного из десятка белорусских эксплуатантов личных самолетов (Gulfstream G550), занявшего по итогам прошлого года третье место в Топ-100 успешных бизнесменов Беларуси.

Бизнесмен приобрел это предприятие через свою компанию «Интерсервис» на одном из открытых конкурсов по продаже госакций, состоявшихся в 2003 году. «Интерсервис» вложился в его модернизацию и организовал дополнительно изготовление срубов из оцилиндрованного бруса. Срубы, вагонка, доска пола шли как белорусским заказчикам (среди них выделялось охотничье хозяйство «Красный Бор», принадлежащее Николаю Воробью), так и на экспорт. Бывший деревообрабатывающий цех расформированного к тому времени Ушачского лесхоза стал одним из крупнейших работодателей небольшого районного центра. Еще пять лет назад на нем работало около 70 человек.

В 2020-е, как известно, Николай Воробей стал одним из первых белорусских бизнесменов, попавших в западные санкционные списки. Это нанесло удар по его бизнесам, из большинства которых, передав свои доли и управление топ- менеджерам, бизнесмен официально вышел.

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