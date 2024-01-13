Могут ли белорусских военных отправить в Украину?
- 13.01.2024, 23:01
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Украинский офицер считает, что есть высокая вероятность такого сценария.
Россия может готовить новое наступление на Киев с территории Беларуси. Могут ли быть задействованы в таком наступлении белорусские военные? Об этом сайту Charter97.org рассказал майор запаса Нацгвардии Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.
— Могут, если Лукашенко даст добро на использование белорусских военных. Согласно «договору о коллективной безопасности», Путин может предложить Лукашенко, чтобы белорусские войска принимали непосредственное участие в войне на территории Украины, а не только помогали готовиться российским войскам.
Вероятность того, что так и может произойти, — высокая. Это будет большое несчастье для всего белорусского народа. Ведь тогда Беларусь станет уже полноценным участником войны, агрессором.
У Украины же появится право наносить удары по военным объектам на территории врага. Не хотелось бы стрелять по Беларуси, но если хоть один белорусский солдат с оружием в руках перейдет нашу границы, мы нанесем ответные удары.