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Байден заявил, что готов пойти на уступки республиканцам

  • 13.01.2024, 23:59
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Байден заявил, что готов пойти на уступки республиканцам

И призвал не блокировать помощь США Украине.

Президент США Джо Байден заявил, что готов к серьезным изменениям в миграционной политике, призвав республиканцев не блокировать помощь Украине, иначе им придется «платить очень много».

Об этом он сказал журналистам 13 января, передает «Укринформ».

«Я готов ввести значительные изменения в вопросе границы. В течение последних пяти недель продолжаются переговоры, поэтому я надеюсь, что мы достигнем цели», — заявил президент США.

Отвечая на вопрос о том, что будет дальше с поддержкой Украины, Байден сказал:

«Если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, им придется платить очень много».

12 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США приостановили предоставление Украине военной помощи.

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