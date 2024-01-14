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Польская армия поднимала в воздух патрульные самолеты

  • 14.01.2024, 2:28
Польская армия поднимала в воздух патрульные самолеты

Из-за российских бомбардировщиков.

Польская армия утром в субботу поднимала в воздух патрульные самолеты на юго-востоке страны из-за активности бомбардировщиков российской дальней авиации. Об этом сообщило в соцсети Х оперативное командование национальных вооруженных сил.

В следующем сообщении военных сказано, что в патруле участвовали союзники Польши по НАТО. Точный состав поднятых самолетов не раскрывается. Кроме того, в режиме повышенной готовности действовали наземные системы ПВО.

Польша уже несколько раз в 2024 году сообщала о взлете патрульных самолетов из-за действий российских военных. 29 декабря Варшава заявляла о пролете над страной российской крылатой ракеты, наносившей удар по Украине.

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил вручил временному поверенному в делах России Андрею Ордашу ноту, в которой потребовал разъяснений случившемуся. Москва пролет ракеты отрицает.

Утром 13 января Россия нанесла массированный удар ракетами, бомбами и беспилотниками по территории Украины. Командование воздушных сил украинской армии сообщило, что по целям на территории страны было выпущено 40 ракет и беспилотников. В пусках участвовали, в том числе, стратегические бомбардировщики Ту-95МС из района Каспийского моря, отчитались украинские военные.

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