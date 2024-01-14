закрыть
14 января 2024, воскресенье, 6:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Полевые госпитали Минобороны РФ переполнены

  • 14.01.2024, 5:59
  • 1,112
Полевые госпитали Минобороны РФ переполнены

Медики не справляются с количеством пострадавших оккупантов.

Полевые госпитали Минобороны РФ переполнены оккупантами, которые получили ранения на востоке Украины. Об этом 13 января в «Фейсбуке» сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, оккупационные войска страны-агрессора продолжают нести значительные потери в личном составе, задействованном на востоке Украины. Только в период с 6-го по 10 января этого года в больницы и медицинские учреждения министерства обороны РФ массово поступал личный состав, участвующий в боях во временно оккупированных частях Луганской и Донецкой областей.

«Так, в населенные пункты Чернянка, Валуйки и Ровеньки Белгородской области из временно оккупированного Луганска прибыло более 300 оккупантов с тяжелыми травмами, в Белгород – почти 250 российских военных с крайне тяжелыми травмами, а в Москву и Калининград направлено около 150 военнослужащих РФ, которым невозможно помочь в прифронтовых госпиталях из-за отсутствия квалифицированных врачей.

Полевые госпитали Минобороны РФ переполнены и не справляются с количеством пострадавших военнослужащих, которые после мясных штурмов в большом количестве прибывают каждый день», – говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров