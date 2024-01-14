Полевые госпитали Минобороны РФ переполнены 14.01.2024, 5:59

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Медики не справляются с количеством пострадавших оккупантов.

Полевые госпитали Минобороны РФ переполнены оккупантами, которые получили ранения на востоке Украины. Об этом 13 января в «Фейсбуке» сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, оккупационные войска страны-агрессора продолжают нести значительные потери в личном составе, задействованном на востоке Украины. Только в период с 6-го по 10 января этого года в больницы и медицинские учреждения министерства обороны РФ массово поступал личный состав, участвующий в боях во временно оккупированных частях Луганской и Донецкой областей.

«Так, в населенные пункты Чернянка, Валуйки и Ровеньки Белгородской области из временно оккупированного Луганска прибыло более 300 оккупантов с тяжелыми травмами, в Белгород – почти 250 российских военных с крайне тяжелыми травмами, а в Москву и Калининград направлено около 150 военнослужащих РФ, которым невозможно помочь в прифронтовых госпиталях из-за отсутствия квалифицированных врачей.

Полевые госпитали Минобороны РФ переполнены и не справляются с количеством пострадавших военнослужащих, которые после мясных штурмов в большом количестве прибывают каждый день», – говорится в сообщении.

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