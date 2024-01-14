Удар по авиабазе «Саки»: ВСУ ликвидировали замкомандира штурмового авиационного полка РФ 14.01.2024, 8:36

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Высокопоставленный оккупант командовал самолетами Су-30СМ и Су-24М.

Во время удара Вооруженных сил Украины по военному аэродрому «Саки» возле Евпатории был ликвидирован подполковник армии РФ Александр Чернобрывый. Напомним, что этот важный для врага объект был атакован в ночь с 5 на 6 января.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц».

Чернобрывый, который оказался среди погибших, был заместителем командира 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка.

Это российское подразделение находится в составе Черноморского флота РФ и дислоцируется на аэродроме «Саки». Полк оснащен самолетами Су-30СМ и Су-24М.

Напомним, что вблизи Евпатории во временно оккупированном Крыму вечером 5 января прогремели по меньшей мере 10 взрывов. Был атакован военный аэродром «Саки» в Новофедоровке.

В результате этой атаки был уничтожен еще один пункт управления врага на территории Крыма.

На военном аэродроме «Саки» в Новофедоровке дислоцируется 43-й морской штурмовой авиационный полк на самолетах Су-24М и Су-30СМ. Этот аэропорт является одним из ключевых для россиян на захваченном ими полуострове.

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