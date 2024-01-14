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В России упал фрагмент гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

  • 14.01.2024, 8:41
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В России упал фрагмент гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Обломки срочно погрузили в «Ниву» и увезли в неизвестном направлении.

В Российской Федерации 13 января в поле недалеко от населенного пункта в Александро-Невском районе Рязанской области обнаружили часть, предположительно, от ракеты, сообщает местный портал 62info.

«Предмет, похожий на обломок ракеты, который утром в субботу, 13 января, рухнул в Александро-Невском районе, погрузили в «Ниву» и вывезли в неизвестном направлении. Кто и куда транспортировал металлическую деталь, неизвестно. Информации от властей на данный момент нет», — говорится в сообщении.

По данным другого российского СМИ, ракета запускалась по территории Украины с самолета над территорией Рязанской области. Речь идет о защитном аэродинамическом колпаке соплового блока аэробаллистической ракеты «Кинжал»: «Колпак был сброшен посредством пиропатронов перед запуском разгонного газогенератора ракеты и со скоростью 500 — 370 км/ч «лег» в полевой зоне близ одного из населенных пунктов. Отстрел и падение данных обтекателей является вполне рядовым этапом запуска гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал».

Падение ракет в РФ

9 января российская ракета Х-101 упала в Волгоградской области. Представители власти РФ не признают, что возле российского села упала ракета Х-101, которой били по Украине. Вместо этого они продолжают говорить, что предмет в поле — «НЛО».

13 января сообщалось, что в Краснодарском крае обнаружили в поле ракету РФ. После обнаружения ракеты местные власти перекрыли трассу между станицами Павловская и Ленинградская. Объяснять причины такого поступка они не стали.

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