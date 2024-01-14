Захарова приняла на грудь и разгласила государственную тайну Виталий Гинзбург, kasparov.ru

14.01.2024, 8:48

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Мария Захарова

Россия демонстрирует признаки нарастающей деградации.

Практически ежедневно Россия демонстрирует признаки нарастающей деградации. Именно Россия, а не российская пропаганда, которая действует в основном на «качественные медиа» и на российских агентов, внедренных в них в качестве полезных идиотов. Вопрос лишь в том, насколько западные политики могут и хотят правильно считывать поступающие оттуда сигналы.

Про сигналы от Воеводы Мороза сказано уже достаточно много и повторять не имеет смысла. Энергетическая сверхдержава, планируя заморозить Европу, заморозила себя. Причем до такой степени, что в Московском регионе объявлено о предстоящих, несмотря на выборы веерных отключениях электричества. Это не фейк, это официальная информация. Причем их еще никто не бомбил.

Дмитрий Алкогольевич, в связи с отъездом Путина из своего холодильника в чукотский, ушел в глухой запой и после каждого стакана пробивает лбом дно. После первого стакана он опять взялся за ЯО, что в переводе с его диалекта свидетельствует о существенном ухудшении дел на России. После второго, принялся защищать хуситов. А после прибытия Риши Сунака в Киев и провозглашения существенных планов по поддержке Украины, налил третий стакан и запланировал после него объявление войны Британии.

Мария Захарова, тоже возможно приняла на грудь и разгласила государственную тайну. Великая Россия вкупе с ее могущественной пропагандой опасаются организовать электоральную спецоперацию в недружественных странах, вполне обоснованно полагая, что это может существенно усложнить торжество «демократии» 17 марта. Это точно не свидетельствует о силе ОПГ «Кремль».

Рациональные силы российской и антироссийской оппозиции – ФСР, СНД и ФСН, западные СМИ просто не имеют права не воспользоваться этим и показать всему миру, чего стоит путинский режим.

Крах российского бюджета также никак не подтверждает бухгалтерские расчеты о возможностях Путина вести длительную войну. Доходы бюджета падают. Активы наполовину бумажные. Расходы на ватнопоголовье тоже не могут существенно снижаться, ведь оно на растущие доходы стало покупать больше яиц. Расходы на поддержание ОПК в условиях санкций также существенно возрастают, поскольку сильно зависят от преодоления дыр в санкционной политике. А любое преодоление дыр – это удорожание импорта.

Кроме того, заявление Э.Набиуллиной о переговорах с юридическими компаниями для оспаривания конфискации российских активов, на практике означает, что они осознали неизбежность этого и единственной рациональной целью оспаривания – это отмывание бюджетных денег через эти компании.

Запад просто не может этого не понимать и, соответственно, не реагировать на источники и движение этих средств.

Принимаемые меры по т.н. борьбе с коррупцией в верхах – это очередное подтверждение кризиса элит и снижения кормовой базы. Преследование заместителя генерального директора Роскосмоса за какие-то «жалкие» 4 млн.евро – наглядное тому подтверждение. Раньше об этом не могло быть и речи. Проект строительства космодрома Восточный был разработан, исходя из планового хищения более чем миллиарда долларов на закупках импортного оборудования по как минимум двойной цене и не предполагал никакого завершения работ. И помешали этому лишь два фактора: обесценивание рубля в два раза и перемещение центров воровства на Керченский мост, газопроводы и т.д. Никто этой проблемой так и не заинтересовался, кроме преследования стрелочников в большинстве случаев сфальсифицированного.

Исходя из этого, необходимо также пересмотреть отношение к ядерному шантажу. Еще в прошлом году на Запад была направлена утечка из СБ России о том, что 80% ядерного оружия небоеспособно. Это несложно подтвердить, посредством анализа российского оборонного бюджета за последние 30 лет и баланса Росатома.

На Западе есть немало людей, в т.ч. из России, которые способны сопоставить данные о количестве ядерных боеприпасов, сроках их хранения и затратах на их обслуживание и модернизацию. Естественно еще и с учетом нормы воровства минимум в 50% из соответствующих бюджетов. И сделать соответствующие выводы.

Статистика привлечения контрактников от 18 летнего возраста, потерь среди них и криминализация любой антивоенной активности – явно не в пользу тех, кто рассказывает о мощи путинской России.

Что делать в таком случае? Как на это реагировать? Как этого можно бояться?

Во-первых, прочитать 66-й сонет Шекспира:

Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж

Достоинство, что просит подаянья,

Над простотой глумящуюся ложь,

Ничтожество в роскошном одеянье,

И совершенству ложный приговор,

И девственность, поруганную грубо,

И неуместной почести позор,

И мощь в плену у немощи беззубой

И прямоту, что глупостью слывет,

И глупость в маске мудреца, пророка,

И вдохновения зажатый рот,

И праведность на службе у порока.

Все мерзостно, что вижу я вокруг,

Но как тебя покинуть, милый друг!

Во-вторых, проникнуться решимостью тех конгрессменов-республиканцев, которые жестко поставили вопрос перед Белым Домом о том, что целями США в поддержке Украины должна быть Победа Украины и освобождение ее территории от врага.

В-третьих, последовать примеру Великобритании и предоставить Украине и вооружение, и реальные, а не бумажные гарантии безопасности.

Это еще и будет практическим механизмом интеграции Украины в НАТО и поддержи ее героического народа, защитившего цивилизацию от Русского Мира т.е. от русского варварства.

В-четвертых, всерьез поддержать инициативу Каи Каллас о выделении 0,25% процента ВВП на поддержку Украины. ВВП цивилизованных т.е. недружественных по отношению к русскому варварству стран – 58 трлн. долларов.

Соответственно, 0,25% от него – 145 миллиардов. Это абсолютно неподъемная величина для России в ее сегодняшнем состоянии. Именно поэтому Кая Каллас и стала объектом нападок со стороны ФБК и работающих под их крышей чекистской агентуры.

Выделение этих средств и Победа Украины – это гарантированный распад Империи Зла и ключ к построению безопасного мира.

Виталий Гинзбург, kasparov.ru

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