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«У Путина появилась огромная проблема»

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  • 14.01.2024, 8:58
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«У Путина появилась огромная проблема»
Иван Яковина

ВСУ могут парализовать всю Центральную Россию до конца весны.

Журналист Иван Яковина рассказал, почему Путин боится выборов в президенты РФ, которые пройдут этой весной.

«Режим, входящий в стадию активной дегенерации, физически не может привести подчиненное ему хозяйство к другим каким-то результатам: только все будет ломаться и ломаться. На мой взгляд, самое время помочь этим системам поскорее отмучиться, как говорится, с помощью ударов дронами по соответствующим объектам (небольшими дешевыми дронами надо бить по котельным, по ТЭС, по подстанциям), потому что Россия это делала, это делает сейчас и продолжит это делать, а значит, Украина имеет полное право на зеркальные удары по российской инфраструктуре. В случае успеха такие удары могут парализовать всю Центральную Россию как минимум до весны», - выразил свою точку зрения Иван Яковина.

Популярный журналист неожиданно сообщил следующее: «Паралич систем жилищно-коммунального хозяйства создаст для Путина огромные проблемы политического характера (сначала социальные, а социальные перерастут в политические). Почему так? В марте, как известно, Путину предстоит пройти через процедуру переназначения на пост президента. Это очень неприятная для него процедура, он ее не любит, он ее всячески оттягивает и не хочет этим заниматься, но обязательно надо».

Иван Яковина объяснил, почему глава Кремля боится выборов: «Он боится, что что-то пойдет не так, как у Лукашенко в 20-м году все пошло не так. Путин боится чего-нибудь подобного. Я думаю, что ничего подобного не будет, но это не мешает ему бояться, потому что шанс всегда пусть маленький на то, что что-то пойдет не так, остается. Сейчас система перенапряжена из-за войны, из-за низкого качества управления. И вот это все дрожит, дребезжит и ломается».

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