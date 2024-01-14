Израиль раскрыл планы ХАМАС совершить атаки в Европе
- 14.01.2024, 9:07
- 4,576
Что известно?
Израильские спецслужбы заявили, что ХАМАС планировал совершить ряд нападений на еврейские и израильские объекты в Европе.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Согласно заявлению, обнародованному офисом премьер-министра Израиля, внешняя разведывательная служба («Моссад») и служба общей безопасности («ШАБАК») в сотрудничестве с иностранными партнерами смогли установить «всеобъемлющую картину террористической деятельности ХАМАС" в Израиле и за его пределами».
«Включая информацию о намерении атаковать посольство Израиля в Швеции посредством беспилотников и использования криминальных элементов в Европе», - говорится в сообщении.
Очаги ХАМАС в Дании, Германии и Нидерландах были арестованы в декабре по подозрению в заговоре с целью нападения на еврейские цели в Европе.
Полиция Дании 12 декабря заявила, что семь человек, подозреваемых в причастности к планированию теракта, который правоохранители сорвали в декабре, имели связи с ХАМАС.
«Террористическая организация ХАМАС неустанно и изнурительно работает над расширением своих смертоносных операций на Европу, и, таким образом, представляет угрозу внутренней безопасности этих стран», - сказал глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху.