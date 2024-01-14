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Израиль раскрыл планы ХАМАС совершить атаки в Европе

  • 14.01.2024, 9:07
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Израиль раскрыл планы ХАМАС совершить атаки в Европе

Что известно?

Израильские спецслужбы заявили, что ХАМАС планировал совершить ряд нападений на еврейские и израильские объекты в Европе.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Согласно заявлению, обнародованному офисом премьер-министра Израиля, внешняя разведывательная служба («Моссад») и служба общей безопасности («ШАБАК») в сотрудничестве с иностранными партнерами смогли установить «всеобъемлющую картину террористической деятельности ХАМАС" в Израиле и за его пределами».

«Включая информацию о намерении атаковать посольство Израиля в Швеции посредством беспилотников и использования криминальных элементов в Европе», - говорится в сообщении.

Очаги ХАМАС в Дании, Германии и Нидерландах были арестованы в декабре по подозрению в заговоре с целью нападения на еврейские цели в Европе.

Полиция Дании 12 декабря заявила, что семь человек, подозреваемых в причастности к планированию теракта, который правоохранители сорвали в декабре, имели связи с ХАМАС.

«Террористическая организация ХАМАС неустанно и изнурительно работает над расширением своих смертоносных операций на Европу, и, таким образом, представляет угрозу внутренней безопасности этих стран», - сказал глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху.

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