«Позеленело, липнет к рукам!»: белоруска показала в TikTok, какое мясо ей продали в «Евроопте» 8 14.01.2024, 9:13

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Мнения комментаторов разделились.

На этой неделе в магазине «Евроопт» в Светлогорске женщина купила свежую свиную грудинку. Приехав домой она обнаружила, что мясо «зеленое и липкое», она рассказала об этом в TikTok. Некоторые комментаторы сообщили, что тоже сталкивались с такой проблемой в разных магазинах. В результате покупатель вернулась в торговую точку, там деньги за некачественный товар ей вернули, но извинений она не услышала.

11 января жительница Светлогорска отоварилась в местном магазине «Евроопт». В ее продуктовой корзине в числе прочих продуктов была грудинка свиная для мачанки. Вес продукта — почти 1,8 кг, стоимость — 19 рублей 41 копейка. Покупатель сообщила, что спустя час открыла упаковку с мясом и ужаснулась — полуфабрикат был явно испорчен.

«Берешь и не имеешь возможности посмотреть свой продукт, упаковывают в два пакета. Смотрите: мясо уже позеленело, липнет к рукам, вонь стоит такая! Как можно это продавать, куда смотрит санстанция?», — возмущалась автор ролика.

В комментариях белоруска сообщила, что не видела, какой продукт кладет в пакет продавец.

«Они под стеклом крутанули, показывая мне, и сразу в пакет. Потом на весах во второй пакет. И этикетку клеят так, чтобы приклеить конец пакета ценником. У них рука набита на такие вещи».

Женщина отметила, что претензии к качеству продуктов в «Евроопте» у нее возникают не впервые. Она посоветовала людям, которые отовариваются в этом магазине, быть внимательным и проверять товары при покупке.

Часть комментаторов под роликом сообщили, что тоже сталкивались с такой проблемой, причем, не только в «Евроопте», но и в других магазинах. Вот, что они писали.

«Вы еще тортики не пробовали. Наклейки с датами переклеивают».

«Я сразу прошу не запаковывать, всегда нюхаю, а потом беру».

«Попросила грудку куриную. Берет с витрины. Я добавляю: «Пожалуйста, самую большую и как для себя выберите». Пошла в подсобку!».

Правда, некоторые зрители защитили торговую сеть и продавцов:

«Что вы заладили «Евроопт», «Евроопт»! Такое случается в каждом магазине, к сожалению».

«А мне очень нравится покупать мясо в «Евроопте». Всегда попадалось все свежее и продавцы всегда спросят и покажут, что выбрала».

«Вы не думали, что имеет место быть человеческий фактор? Продавец задумался, отвлекся и подал без задней мысли. Выбирайте, смотрите, нюхайте. А то получается везде обманывают».

В тот же день покупатель вернулась в магазин и высказала претензии торговым работникам о плохом качестве мяса, которые они ей продали.

«Я его не нюхала», — ответила продавец, стоявшая за прилавком.

Вышедшая к покупателю руководитель сообщила, что за выкладку товара отвечает продавец. Спустя несколько минут сотрудница магазина сообщила женщине, что ей возвратят деньги за продукт.

«Ни от нее, ни от продавцов ни единого слова с извинениями, сожалениями или объяснениями мы не услышали», — резюмировала покупатель.

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