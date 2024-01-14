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Виктория Азаренко сдает дом в Дроздах

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  • 14.01.2024, 9:36
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Виктория Азаренко сдает дом в Дроздах

Как выглядят интерьеры?

На сайте realt.by появилось объявление о сдаче в аренду дома в Дроздах, принадлежащего бывшей первой ракетке мира Виктории Азаренко. Сколько же нужно иметь в кармане, чтобы заселиться туда?

Если вы хотя бы раз загорали на пляже в Дроздах, то, скорее всего, проходили мимо белорусской резиденции знаменитой теннисистки. Просторный коттедж стоит, как написали бы на букинге, на первой береговой линии. С его балконов можно любоваться водохранилищем. Над участком (24 сотки), скрытым забором от любопытных взглядов, с любовью работали ландшафтные дизайнеры.

Общая площадь двухэтажного коттеджа — около 475 квадратов, жилая — 279,5. «Выполнен ремонт из высококачественных и дорогих материалов!» — хвалит объект агентство недвижимости.

С этим сложно спорить: хотя за десять лет ремонт морально устарел, и за некоторые интерьерные решение могут высмеять в тиктоке, однако то, что на материалах не экономили, видно сразу. Вся мебель и сантехника — итальянского и немецкого производства премиум-сегмента — не патриотично, конечно, но качественно и надежно.

В доме шесть спален, два санузла и большая ванная комната. Указано, что каждая комната имеет свой собственный стиль. Есть, например, комната с обоями в розы на всю стену и подушками-розами в постели. Предусмотрена отдельная комната с джакузи и бильярдная комната. Само собой, высокоскоростной интернет, видеонаблюдение, сигнализация, большой гараж.

На одной из фотографий можно увидеть и бывшую комнату сына Виктории Азаренко — там остались колыбель, комод с пеленальным столиком, буквы Leo на стене и даже фотографии мальчика (их заблюрили). Сохранилось много игрушек, которые больше подходят для декора, чем для детских игр.

Кстати, во время беременности в 2016 году Виктория довольно часто бывала в Минске вместе с отцом будущего ребенка Биллом Маккигом. Тот даже участвовал в чемпионате Минска по хоккею с шайбой среди любительских команд — играл за команду «Драконы», а легендарная теннисистка приходила за него болеть.

В 2017 году у пары родился Лео Александр — в четыре месяца мальчик получил белорусский паспорт (американский ему тоже сделали). Но вскоре в семье начались проблемы — Виктория разошлась с бойфрендом, а потом они долго судились за опеку над сыном. Но когда Лео подрос, он приезжал вместе с мамой в Беларусь.

Стоимость аренды «раскиданного гнезда» Виктории Азаренко, конечно, впечатляет. На сайте указано, что за месяц потенциальному арендатору нужно будет отдать $6500 — примерно 20 тысяч 791 рубль. Но ведь бонусом идут и vip-соседи: рядом стоят дома миллионера Александра Шакутина и экс-биатлониста Сергея Булыгина. Немного дальше обжились бывшая председатель Нацбанка Надежда Ермакова и бывший генеральный прокурор Александр Конюк. Азаренко ищет того, кто готов арендовать дом на длительный срок.

Между тем, «золотую» землю в одном из самых элитных районов столицы спортсменка получила абсолютно бесплатно. В 2011 году Минский городской исполнительный комитет выделил ей участок.

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