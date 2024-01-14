Россия начала сбивать собственные беспилотники на левом берегу Днепра 1 14.01.2024, 9:44

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Американские аналитики раскрыли причину.

ВСУ удерживают позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области. Высокая активность украинских дронов на этом направлении приводит к тому, что войска РФ сбивают собственные беспилотники.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Геолокационные кадры показывают, что силы РФ продвинулись к востоку от Торского (15 км к западу от Кременной). Российские и украинские войска продолжали позиционные боевые действия к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и Петропавловки; юго-западнее Сватового вблизи Макеевки; к западу от Кременной у Тернов и Торского; юго-западнее Кременной возле Дибровы, Григорьевки и Серебрянского лесничества.

Сообщается, что вблизи Синковки действуют подразделения 1-й гвардейской танковой армии РФ, а вблизи Белогоровки есть подразделения 7-й отдельной мотострелковой бригады так называемой «ЛНР».

Бои в Донецкой области

13 января российские и украинские войска продолжили боевые действия на северо-восток, запад и юг от Бахмута, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Украинские и российские источники утверждали, что позиционные бои продолжались в районе Бахмута вблизи Богдановки, Ивановского, Хромового, Клещиевки, Андреевки и Нью-Йорка.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что с момента активизации наступательных действий на Бахмутском направлении в конце октября российские войска продвинулись на 3,6 километра в направлении Богдановки и на 2,1 километра в направлении Ивановского.

Он добавил, что подразделения российской 123-й мотострелковой бригады продвинулись северо-западнее Веселого, а подразделения российского 51-го воздушно-десантного полка и 119-го полка ВДВ действуют на Северском направлении к северо-востоку от Бахмута.

Геолокационные кадры, опубликованные 13 января, показывают, что российские войска продвинулись в западной Степной и восточнее населенного пункта.

Позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Новокалинового, Новобахмутовки, Степного; возле Авдеевского коксохимического завода; к западу от Авдеевки у Северного; юго-западнее Авдеевки возле Первомайского и Невельского.

Российские и украинские войска 13 января продолжали боевые действия западнее и юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Позиционные боевые действия произошли вблизи Красногоровки, Марьинки, Георгиевки и Новомихайловки.

Южная ось

Российские и украинские силы продолжали ограниченные позиционные боевые действия в районе границ Донецко-Запорожской области 13 января. Позиционные бои шли к югу от Пречистовки и Золотой Нивы; и к западу от Старомайорского.

Российские и украинские источники утверждают, что позиционные бои продолжались на западе Запорожской области у Новофедоровки, Вербового, Новопрокоповки и Работино.

Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов 13 января заявил, что российские войска якобы перехватили две ракеты, нацеленные на район порта в оккупированном Бердянске. Украинские чиновники сообщили, что горожане слышали взрывы и сигналы воздушной тревоги.

Украинские войска на 13 января удерживают позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области, однако подтвержденных изменений в этом районе нет. Позиционные боевые действия на восточном берегу, в том числе в Крынках и вблизи них продолжаются.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что командование российского 17-го танкового полка в течение последних двух недель пытается эвакуировать поврежденную бронетехнику РФ под Крынками и привлекает как штатный ремонтный персонал, так и боевой для этих усилий.

Машовец рассказал, что деятельность украинских беспилотников настолько распространена на восточном берегу, что российская группировка войск «Днепр» начала оповещать свой личный состав о том, когда беспилотники РФ действуют в их районе, поскольку оккупанты все чаще принимают собственные беспилотники за украинские и обстреливают и сбивают их.

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