У Пескова обветшало 2 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

14.01.2024, 10:11

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Дмитрий Песков

«Газпром» уже заморозил Европу?

Среди последних новостей о коллапсе ЖКХ в России нет одной новости – о прорывах труб, отсутствии отопления и горячей воды в домах, где живет российское начальство. К примеру, в резиденциях Путина, домах Силуанова, Голиковой, Собянина, Кириенко и других руководителей.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков отбивается: «Несмотря на все титанические усилия по обновлению всех систем ЖКХ, естественно, определенная их часть остается в достаточно ветхом состоянии».

Скажите, Песков, как так получилось, что в «ветхом состоянии» остались «системы ЖКХ» у обычных граждан, а у вас, Путина и всей верхушки они в нормальном состоянии? Отчего же вы первым делом себе обеспечили нормальные условия, а народ у вас во вторую очередь? Это что за барство? Вы кто такие?

Кроме того, Песков, в Париже, где живет одна из ваших бывших жен, в ее доме тоже отопления нет? Ваш «Газпром» уже заморозил «Гейропу»? Там-то все нормально – только у вас, лузеров мира, нет. Точнее, у народа - плохо, а у начальства все отлично.

Зимний коллапс ЖКХ отлично говорит об устройстве нашей страны, где начальство – «первый сорт», а народ – по остаточному принципу.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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