Когда чистить зубы — до или после завтрака? 2 14.01.2024, 10:17

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Вот что говорит наука.

Этому спору уже не одна сотня лет. Кто-то говорит, что чистить зубы нужно сразу после сна, перед завтраком. Кто-то уверен, что в этом нет смысла, и зубы нужно чистить утром уже после еды. Кто прав?

Извечный вопрос о том, следует ли чистить зубы до или после завтрака, вызывает множество споров как в светских, так и в научных кругах.

Ответ на этот вопрос не так однозначен, как можно было бы предположить, учитывая множество переменных. И огромное количество научных работ по этой теме не дают прямого ответа.

В статье nv.ua рассмотрели научные исследования, которые говорят в пользу каждого из вариантов. Так вы сможете принять наиболее взвешенное решение для себя.

Аргументы в пользу чистки зубов после завтрака

С другой стороны, сторонники чистки зубов после завтрака утверждают, что это помогает удалить частицы пищи и освежить дыхание.

Это также практично — чистка зубов после завтрака позволяет сразу же удалить сахар или частицы пищи, которые могут привести к образованию зубного налета и камня.

Кроме того, чистка зубов после еды часто рекомендуется стоматологическими ассоциациями во всем мире, ссылаясь на то, что она помогает предотвратить кариес и заболевания десен.

Однако в этих общих рекомендациях не уточняется, является ли завтрак исключением. Либо же зубы нужно чистить после каждого приема пищи.

Компромиссный вариант

Некоторые исследователи предлагают компромиссный вариант: чистить зубы дважды в день — до и после завтрака, получая преимущества обоих вышеупомянутых подходов.

Конечно, это требует больше времени и усилий.

К тому же, если еда содержит кислые продукты, рекомендуется подождать не менее 30 минут перед чисткой зубов, чтобы слюна нейтрализовала кислотность и способствовала упрочнению эмали. Это еще больше усложняет данный компромиссный метод.

В заключение

В научном мире нет единого мнения о том, нужно ли чистить зубы до завтрака или после него.

Оба способа имеют свои плюсы.

Решение о том, к какой вариант вам подходит больше, лучше принимать, основываясь на таких факторах, как индивидуальное состояние полости рта, образ жизни и пищевые привычки.

В любом случае стоит помнить о том, что тщательная чистка зубов не менее двух раз в день в сочетании с регулярными стоматологическими осмотрами является жизненно важным условием поддержания здоровья полости рта.

Чистка зубов после пробуждения помогает удалить эти бактерии и выделяемые ими токсины, тем самым предотвращая попадание в рот сахаров и углеводов, содержащихся в нашем завтраке, которые они превращают в кислоту.

Собственно, эта кислота и способствует развитию кариеса.

Это подтверждает исследование, опубликованное в журнале Journal of Periodontology. Оно показало, что чистка зубов перед завтраком значительно снижает уровень стрептококковых бактерий в полости рта, являющихся одним из главных виновников кариеса.

Кроме того, чистка зубов перед завтраком может помочь защитить эмаль.

Некоторые продукты и напитки, употребляемые на завтрак, такие как цитрусовые и кофе, обладают повышенной кислотностью и могут размягчать эмаль.

Чистка зубов сразу после их употребления может привести к эрозии эмали.

Правда, если после приема кислой пищи подождать не менее 30 минут, то слюна — природный реминерализующий агент — нейтрализует кислотность и способствует укреплению эмали.

Аргументы в пользу чистки зубов после завтрака

С другой стороны, сторонники чистки зубов после завтрака утверждают, что это помогает удалить частицы пищи и освежить дыхание.

Это также практично — чистка зубов после завтрака позволяет сразу же удалить сахар или частицы пищи, которые могут привести к образованию зубного налета и камня.

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