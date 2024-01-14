«Противопожарные поливалки на складе были чисто для формальности» 14.01.2024, 10:29

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Работник Wldberries рассказал, как чуть не сгорел во время масштабного пожара в Петербурге.

Как сообщал сайт Charter97.org вчера на складе Wldberries в петербургских Шушарах вспыхнул масштабный пожар. Сгорело более 70 тысяч квадратных метров площади из 100. Во время эвакуации работников охватила паника, ворота склада были нарочно закрыты.

Сотрудник склада в Wldberries в Шушарах не удивлен, что он сгорел. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал его рассказ об обстановке на складе:

«Противопожарные поливалки были чисто для формальности по одной простой причине.

Эти поливалки на складе в Электростали сработали и затопили летом товар на очень крупную сумму.

Звуковое оповещение о пожаре в Шушарах срабатывало чуть ли не каждую неделю. Свет раз в месяц вырубался.

Старшие даже не сообщали, что ложная тревога или что света не будет . Все уже привыкли к этому.

Там был кошмарный бардак во всем. Были бутыли с мочой, в этих же рядах кал. Мигранты своей жизнью живут.

Так, недавно прошла информация, что мигранты в башне мезонина, где и возник потом пожар, изнасиловали женщину. Это вызвало большой резонанс у руководителей и те даже пытались найти жертву, проводили опросы.

Те же салюты, что взрывались во время пожара, нельзя было принимать на склад и раскладывать на мезоне. Но они как то там оказались.

Мне как работнику данного склада не кажется странным что он сгорел».

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