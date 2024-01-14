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Путину не по себе

  • Альфред Кох
  • 14.01.2024, 10:46
  • 2,014
Путину не по себе
Альфред Кох

Нервно подхихикивает, пытается выглядеть вальяжным.

Прошел один год и триста двадцать два дня войны. На сегодняшних картах ISW опять ситуация почти не изменилась. Россияне давят, давят… Куда-то, конечно, черепашьими темпами они продвигаются… Но все это так медленно, с такими родами, такой ценой, что смысл этого продвижения не может понять никто, включая, я думаю, и самих российских солдат.

Быть может только Путин, в невообразимой гениальности своей, могучим своим интеллектом постигает то, чего нам, простым смертным неведомо… Да мы и не поймем никогда замысел этого сверхчеловека… Куда нам, сирым и убогим…

Зачем ему все это? Чтобы что? Какую цель он преследует? Убить Россию о стену? Превратить ее во всемирное пугало? Из желания что-то там кому-то доказать, уничтожить сотни тысяч людей? Разрушить Украину до основания? Зачем? Цель? Что будет в итоге? С ним, с его детьми, с его народом? Сие неведомо…

Но война, как заводная игрушка, хоть и упала уже на бок, а колесики все равно все крутятся, машинка жужжит, и, пока пружина раскручивается, колесики будут крутиться, крутиться, крутиться… Пожирая людей, плоды человеческих рук, наши жизни и наше время…

Как такое возможно, что сотни тысяч людей, вместо того, чтобы просто прогнать одного барана, послушно одевают берцы, натягивают на себя телогрейки, берут в руки автомат и ползут по грязи, в холоде, под бомбами куда-то в ночную тьму, чтобы убить других, совершенно незнакомых им людей или даже встретить там, в этой тьме свою смерть…

И все это называется «умереть за Родину»? А зачем родине такая смерть? Что она с ней будет делать? Как ей от этого сделается хорошо? Никто не знает…

И Путин тоже не знает… Он говорит уверенным голосом, что знает. Но не знает. Нервно подхихикивает, пытается выглядеть вальяжным и расслабленным. Но видно же, что ему самому не по себе. Он-то знает, что он не знает зачем все это. Не знает как все это остановить. Как выпутаться из всей этой истории, в которую он сдуру и из тщеславия вляпался…

Альфред Кох, t.me

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