«Всегда хотелось попутешествовать, и эту страсть я точно удовлетворил»
- 14.01.2024, 10:54
Уехавшие из Беларуси дальнобойщик, музыкант и айтишница рассказали свои истории.
Мечтают увидеть родных, ищут «новую родину» или «устали надеяться на лучшее» и живут одним днем — трое живущих за границей белорусов рассказали Deutsche Welle, планируют ли вернуться на родину и что для этого должно произойти.
Дальнобойщик Денис: «Вернуться в Беларусь — то же, что в маленькую деревеньку, где ты когда-то рос»
— Я в поисках новой родины для себя, — признается Денис. В Беларуси он был журналистом-фотографом, в эмиграции освоил профессию дальнобойщика.
— Романтика, почему бы не попробовать? Сел за руль в марте 2022 года, — вспоминает белорус. — Подъемы в четыре утра, грязь, дождь, пот, без душа пять дней — это то, что я узнал. Это был жесточайший выход из зоны комфорта.
Денис также отмечает, что оказался в «жестком мужском мире», где людям часто неизвестно, что такое личные границы.
— Но с другой стороны, я сейчас стою возле города Кремона в Италии (на момент беседы с DW. — Прим. ред.), вчера проезжал Венецию. Всегда хотелось попутешествовать, и вот эту страсть я точно удовлетворил. Для меня Европа теперь такая маленькая, — говорит Денис.
По словам мужчины, иногда за день он проезжает четыре страны, в месяц — около одиннадцати тысяч километров. При этом белорус отмечает, что зарабатывает «нормальные деньги даже по европейским меркам».
— Я уже съездил в Южную Америку на два с половиной месяца: месяц жил на берегу океана в Перу, в Рио-де-Жанейро наконец походил в белых штанах по Копакабане, — вспоминает Денис. — Я себе смог позволить то, о чем раньше только мечтал.
Возвращаться в Беларусь собеседник не планирует: для него это как вернуться «в маленькую деревеньку, где ты когда-то рос».
В качестве возможного места для жизни мужчина рассматривает Канаду.
— События 2020 года были очень травматичны для меня, для нас всех, но они же явились для меня очень мощной силой, которая вытолкнула с насиженного места, — признается Денис.
По словам белоруса, у него «появился какой-то расклад на будущее с более-менее светлой перспективой».
— В Беларуси ничего этого у меня не было, я не вижу смысла возвращаться, — говорит собеседник.
Музыкант Сергей: «Я хотел бы вернуться в Беларусь»
Музыкант и звукорежиссер Сергей переехал в Грузию в августе 2021 года, потому что в Беларуси, по его словам, становилось «мрачнее и мрачнее».
— Мы думали, что если что-то изменится, вернемся, но ничего лучше не становится, — говорит мужчина. — Несмотря на то, что трудностей (в Грузии. — Прим. ред.) много, ощущение, что ты живешь в относительно свободной стране.
На момент переезда, отмечает Сергей, в Грузии были достаточно комфортные условия для жизни, можно было найти недорогое жилье, но после волны массовой эмиграции из России и Беларуси в 2022 году цены очень выросли.
— Но ничего, справляемся, — не унывает Сергей.
В Грузии он продолжает заниматься тем же, чем и в Беларуси: делает музыкальные аранжировки и сведения, хоть и «в несколько худших условиях», чем в Минске, где у него была «неплохо оборудованная домашняя студия».
К тому же белорус организовал собственную рок-группу. На момент разговора с DW коллектив гастролировал в Сванетии (горный регион в Грузии. — Прим. ред.).
— Всегда исполняем хотя бы одну белорусскую песню на концерте, поем на украинском, есть песни и на грузинском языке, — рассказывает Сергей. — Из белорусов (в группе. — Прим. ред.) — я и моя жена. Но со всеми участниками — на одной волне, все придерживаются одних и тех же моральных принципов и взглядов на творящееся в мире.
Сергей признается, что хотел бы вернуться в Беларусь, в первую очередь из-за того, что там живут родители, остались близкие друзья.
— Ну и родина есть родина, тут ничего не скажешь, но действительно должно что-то принципиально поменяться, — говорит белорус.
В то же время мужчина отмечает, что в эмиграции он всего два с половиной года и пока «не так сложно сняться, поехать еще куда-то» или вернуться в Беларусь, но что будет через несколько лет, предсказать невозможно.
Он говорит, что было бы здорово, если бы все изменилось и можно было спокойно вернуться, повидать близких и друзей, родные места и тогда уже принять решение, что делать дальше.
IТ-специалист Татьяна: «Живем сегодняшним днем»
IТ-специалист Татьяна также почти три года живет в Грузии. Это не первая ее релокация: девушка с семьей временно уезжала из Беларуси в 2016 году и, как она вспоминает, с радостью вернулась на родину.
Сейчас ситуация изменилась. После переезда Татьяна несколько раз бывала в Беларуси, но признается, что там ей некомфортно.
— Я чувствую как-то слишком много вины за то, что у нас произошло, и за то, в какие конфликты втянута Беларусь. Просто мне морально, психологически некомфортно сейчас среди людей, среди всей этой гнетущей обстановки, — говорит собеседница. — Когда раньше возвращалась в Беларусь из какой-то командировки, видела, что у нас люди не особо счастливые. Сейчас приезжаю и понимаю, что они стали еще более несчастливыми.
Татьяна говорит, что достаточно комфортно чувствует себя в Грузии, но не знает, сможет ли там оставаться, когда ее ребенку придет время идти в школу:
— В Беларусь мы не поедем. Куда ехать дальше, не понимаем, но живем сегодняшним днем. Просто отучились планировать что-либо, радуемся мелочам.
Белоруска признается, что не может пока даже самой себе честно ответить, вернется ли в Беларусь в случае перемен. Она говорит, что просто устала надеяться на то, что «что-то изменится, станет лучше».
— Будет возможность и реальный выбор, тогда сможем ответить, — говорит она.