В России умер поэт и журналист Лев Рубинштейн 14.01.2024, 10:57

Лев Рубинштейн

8 января его сбил автомобиль в Москве.

Поэт и журналист Лев Рубинштейн умер в Москве в возрасте 76 лет. О его смерти утром 14 января сообщила его дочь Мария.

«Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня», — написала она утром 14 января в ЖЖ.

8 января Рубинштейна сбил автомобиль в Москве. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в тяжелом состоянии. После операции поэта погрузили в лечебный сон. 12 января в СМИ появлялась информация о смерти Рубинштейна, но тогда родственники и врачи опровергали эти сообщения. На водителя, который сбил поэта, завели уголовное дело.

Лев Рубинштейн — один из основателей московского концептуализма и лауреат премии «НОС». Поэт получил ее в 2012 году за книгу «Знаки внимания».

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