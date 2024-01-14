«В куртке спал и еще двумя накрывался» 4 Василиса Тихонова, «ВотТак»

14.01.2024, 11:07

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Репортаж из замерзающего Подмосковья.

В микрорайоне Климовск подмосковного города Подольска 4 января 2024 года произошла авария на котельной. Без отопления остались 176 многокварирных домов, отделение клинической больницы, школы и детские сады. О произошедшем власти узнали из соцсетей спустя почти сутки. По словам вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, микрорайон отапливает котельная, расположенная на территории режимного объекта — патронного завода, поэтому контролировать, как ее готовили к зиме, местные власти не могли. Корреспондентка «Вот Так» съездила в Подольск и рассказывает, почему до сих пор не удалось ликвидировать аварию и что о происходящем думают жильцы холодных квартир.

«В интернете читаешь, все у всех хорошо!»

В микрорайоне Климовск видно сразу: ты в зоне чрезвычайного происшествия. Вдоль улиц стоят десятки автомобилей аварийщиков, спецтехника и автобусы, где рабочие могут погреться. На улицах постоянно встречаешь куда-то спешащих людей в рабочих спецовках. По жилетам и надписям на машинах видно, что бригады съехались из разных районов Москвы и Подмосковья. 9 января администрация города Подольска сообщала, что последствия аварии ликвидировали более 200 бригад ремонтников.

Во дворах и домах кипит работа: рабочие ремонтируют или меняют поврежденные и отогревают специальным оборудованием замерзшие трубы. Периодически приходится восстанавливать еще и электроснабжение: жильцы спасаются от холода нагревателями, из-за чего сеть регулярно выходит из строя.

У одного из подъездов стоят две женщины и обсуждают последние новости. Одна из них говорит, что у нее дали отопление совсем недавно: «Стояки еле-еле теплые, но я не жалуюсь — было хуже». Другая в шутку добавляет: «Мы четыре дня ждали, теперь можем на Алеутских островах [архипелаг на Аляске] жить!»

В очереди к молочному ларьку общаются две старушки и молодая девушка, которым повезло меньше.

— Как можно в такой холод жить?

— Ужас! И вам не дали отопление?

— Нет, и не собираются! Мне сегодня сказали, еще двадцать домов не подключили.

— А в интернете читаешь, все у всех хорошо! Сказки рассказывают!

На нескольких домах висят объявления, сообщающие о запуске отопления 9 января с 18:00 (корреспондентка «Вот Так» была в Подольске 10 января. — Ред.). В нем жильцов предупреждают, что, если никого не будет дома и обнаружится протечка, квартиры будут вскрывать с сотрудниками полиции.

Спрашиваю у ремонтников, указывая на желтые бумажки:

— А этот дом уже подключили?

— Нет. Это желтая пресса, — отшучивается молодой рабочий.

— Все работают, девушка, — вступает в разговор другой. — Думали, что запустим, но из-за износа теплотрассы… Сейчас варят ребята, надеемся, сегодня к вечеру или завтра утром починим.

— А в общем как перспективы?

— Как у того Шарика из анекдота, — иронизирует его коллега.

— А вообще, к весне все оттает! — добавляет еще один рабочий.

Возле другого дома, на котором висит объявление о запуске отопления 9 января, задаю тот же вопрос мужчине в куртке строительного надзора:

— Честно? Недели две и дадут тепло, — отвечает он, а после, иронизируя, продолжает: — А так да! Прям вот дня через два все будет! И не переживайте, виновные посажены под следствие.

— Но теплее от этого не станет!

— Согласен, — разводит руками тот и примирительно добавляет. — Бригады трудятся, но представьте, сколько работы.

Две жительницы микрорайона штурмуют автобус с надписью «Передвижной пункт управления Троицкого и Новомосковского округов города Москвы», надеясь получить информацию о своих домах.

— Понятия не имеем! Рады помочь, но ничем не можем, — оправдываются двое мужчин, которые оказываются рабочими ремонтной бригады. — Мы из Москвы к вам приехали помогать. Уезжаем в два ночи, а потом опять в шесть сюда возвращаемся!

— Если бы не вы, мы бы тут вообще сгинули, — говорит одна из женщин, а после продолжает жаловаться. — Там ребята-сантехники ходили с утра, полная «ж». Ну сколько лет не ремонтировали ничего!

— Да никогда не делали. Мы сами в шоке! — соглашается один из рабочих.

— У вас не только трубы, у вас и крыши ужасные, все балки сломанные, — подтверждает второй рабочий.

«Пошел в жопу, с Новым годом»

В одном из дворов ко мне обращается прохожий лет пятидесяти:

— Вы конвектор (отопительный прибор. — Ред.) взяли?

— А где дают?

— В «Юности» [спорткомплекс]. Я вчера пять часов простоял. Работает нормально, но оно того не стоит. Вот мое здоровье стоит того, чтобы за эту херню столько стоять в очереди? До этого давали пледы. Такой тонкий-тонкий пледик, если дома собачка есть — ей можно подстелить, чтобы не замерзла.

— А вам отопление дали?

— Не дали. У нас труба порвана, еще не заварили. Шесть ночей спали в холоде, если сегодня не дадут — седьмая будет. У меня электроприбор тысяч на пять-шесть [рублей] накрутил, но лучше, чем в холоде сидеть. А то заболеешь еще, в аптеке больше оставишь.

В спорткомплексе «Юность», где организован пункт помощи пострадавшим от аварии, можно погреться и бесплатно получить конвекторы и пледы. Студент-волонтер сообщает мне, что пока ничего не выдают. «Осталось прям чуть-чуть обогревателей, только многодетным. Вчера так же ждали весь день, и приехали они только к девяти часам», — оправдывается он, но уверяет, что к вечеру все привезут.

В буфете на втором этаже наливают чай и раздают гречку с тушенкой и кабачковой икрой. Готовят еду здесь же, на полевой кухне при входе. За одним из столов едят несколько старушек. В помещении тепло, но они не снимают верхнюю одежду и куртки. Обедающие наперебой рассказывают:

— У нас нигде нет отопления, все ледяное.

— По срокам ничего не говорят. В течение дня, в течение часа…

— Завтра, послезавтра…

— А дают тепло — так где-то прорыв, и опять…

— А у нас в доме вообще не давали.

— Обогреватели дня три уже раздают… Сегодня разобрали уже. Не успела.

— Раньше без паспортов давали. Так, на бумажке где-то записывали и давали. А сейчас — с паспортами.

— Некоторые по нескольку набрали. Несли аж по два, по три обогревателя! Кто успел, тот и съел.

— Мне на раздаче сказали, что на три Климовска обогревателей раздали. Но я им сказала, что они сами неправильно сделали, записывать надо было.

— А я постеснялась, когда волонтеры ходили… А теперь хотела одеяло — и ничего не обломилось.

— Эти дни постоянно, по два, по три часа электричество отключают, еще и больше — что толку от этого нагревателя.

— Да без конца! Без света сижу, без телевизора, все погасло и холодно. Только дадут на пять минут — и опять вырубили.

— Сегодня проснулась, аж живот примерз к позвоночнику.

За соседним столом обедают два ремонтника в испачканных спецовках — молодой и в годах. Они обсуждают, что старые трубы не удается починить: после отогрева при попытке открутить соединения они гнутся.

К ним подсаживается местная жительница и показывает видео, которое ей скинула знакомая: с потолка квартиры течет вода и заливает комнату.

— Это у кого-то из соседей [сверху] разорвало трубу. Если вода замерзнет в батарее, она трескается. А когда отопление дают, протекает, — охотно комментирует запись молодой рабочий.

— Вам, наверное, тяжело, бедные? — сочувственно спрашивает женщина.

— Сегодня нормальная погода, а было –25°C, — отвечает тот. — Двое суток трубу греешь-греешь, а она мерзнет. Занимаемся ерундой.

Ремонтники заканчивают обед и уходят, а на их место садятся двое мужчин.

— Как у тебя, Алеша? — интересуется местная жительница, оставшаяся за столиком.

— Только сегодня электричество дали, — отвечает Алеша. Я чувствую, что от него пахнет алкоголем. — До этого в куртке спал и еще двумя накрывался. А сейчас света нет, подогреть ничего не могу — электрическая плита. Вчера вот обогреватель получил по дочкиному паспорту, она на WhatsApp прислала.

— А у меня московская прописка, — жалуется его знакомый Василий, — и мне сказали: «Пошел в жопу, с Новым годом».

Не только Климовск

Новый год начался с аварий не только у жителей микрорайона Климовск. В подольском телеграм-канале регулярно появляются видео о прорывах труб в других частях города. В доме 13а на улице Юбилейной затопило два подъезда: очевидцы сняли, как вода течет с потолка лифта.

— Метра полтора, наверное, откачали, — рассказывает сотрудник управляющей компании, откачивая воду из шахты. — Все десять подъездов отключили от отопления, хоть в квартирах тепло.

— Труба сначала деформировалась, реакций было ноль. А сейчас вот! — вставляет проходящая мимо жительница.

— Мне коллега говорит этой осенью: мол, теплосети отчитались, мы заменили столько-то труб. Я ей: «Ирина, ты неправильно читаешь! Смотри: «Бабки отмыли, черным по белому написано. Шлите еще!» — шутит один из аварийщиков.

На проблемы с отоплением жалуются и жители трех домов на Профсоюзной улице в микрорайоне Силикатная. По их словам, отопление и горячую воду раз в несколько дней отключают более чем на три часа.

— Котельщики жалуются на перебои с электроснабжением, из-за чего перегорает автоматика котлов. При этом сотрудник теплосети мне рассказывал, что в нашей котельной установлены три котла, один из которых требует замены, а два других тоже не новые, — делится местный житель Виктор.

— В чатах жители пишут, что проблемы с электричеством связаны со строительством новых районов, которые присоединяют к неспроектированной под это сети, — поясняет его соседка Екатерина.

— Коммунальные службы про наши дома забыли. Мы стучали, писали — отписки: «На данный момент все подается в плановом режиме, если что — обращайтесь», — жалуется живущая в одном из домов Елена.

Мои собеседники рассказывают, что вынуждены спасаться теплой одеждой и обогревателями. Они боятся, что ситуация, случившаяся в Климовске, повторится у них.

Василиса Тихонова, «ВотТак»

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