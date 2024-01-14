«В куртке спал и еще двумя накрывался»4
- Василиса Тихонова, «ВотТак»
- 14.01.2024, 11:07
- 5,008
Репортаж из замерзающего Подмосковья.
В микрорайоне Климовск подмосковного города Подольска 4 января 2024 года произошла авария на котельной. Без отопления остались 176 многокварирных домов, отделение клинической больницы, школы и детские сады. О произошедшем власти узнали из соцсетей спустя почти сутки. По словам вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, микрорайон отапливает котельная, расположенная на территории режимного объекта — патронного завода, поэтому контролировать, как ее готовили к зиме, местные власти не могли. Корреспондентка «Вот Так» съездила в Подольск и рассказывает, почему до сих пор не удалось ликвидировать аварию и что о происходящем думают жильцы холодных квартир.
«В интернете читаешь, все у всех хорошо!»
В микрорайоне Климовск видно сразу: ты в зоне чрезвычайного происшествия. Вдоль улиц стоят десятки автомобилей аварийщиков, спецтехника и автобусы, где рабочие могут погреться. На улицах постоянно встречаешь куда-то спешащих людей в рабочих спецовках. По жилетам и надписям на машинах видно, что бригады съехались из разных районов Москвы и Подмосковья. 9 января администрация города Подольска сообщала, что последствия аварии ликвидировали более 200 бригад ремонтников.
Во дворах и домах кипит работа: рабочие ремонтируют или меняют поврежденные и отогревают специальным оборудованием замерзшие трубы. Периодически приходится восстанавливать еще и электроснабжение: жильцы спасаются от холода нагревателями, из-за чего сеть регулярно выходит из строя.
У одного из подъездов стоят две женщины и обсуждают последние новости. Одна из них говорит, что у нее дали отопление совсем недавно: «Стояки еле-еле теплые, но я не жалуюсь — было хуже». Другая в шутку добавляет: «Мы четыре дня ждали, теперь можем на Алеутских островах [архипелаг на Аляске] жить!»
В очереди к молочному ларьку общаются две старушки и молодая девушка, которым повезло меньше.
— Как можно в такой холод жить?
— Ужас! И вам не дали отопление?
— Нет, и не собираются! Мне сегодня сказали, еще двадцать домов не подключили.
— А в интернете читаешь, все у всех хорошо! Сказки рассказывают!
На нескольких домах висят объявления, сообщающие о запуске отопления 9 января с 18:00 (корреспондентка «Вот Так» была в Подольске 10 января. — Ред.). В нем жильцов предупреждают, что, если никого не будет дома и обнаружится протечка, квартиры будут вскрывать с сотрудниками полиции.
Спрашиваю у ремонтников, указывая на желтые бумажки:
— А этот дом уже подключили?
— Нет. Это желтая пресса, — отшучивается молодой рабочий.
— Все работают, девушка, — вступает в разговор другой. — Думали, что запустим, но из-за износа теплотрассы… Сейчас варят ребята, надеемся, сегодня к вечеру или завтра утром починим.
— А в общем как перспективы?
— Как у того Шарика из анекдота, — иронизирует его коллега.
— А вообще, к весне все оттает! — добавляет еще один рабочий.
Возле другого дома, на котором висит объявление о запуске отопления 9 января, задаю тот же вопрос мужчине в куртке строительного надзора:
— Честно? Недели две и дадут тепло, — отвечает он, а после, иронизируя, продолжает: — А так да! Прям вот дня через два все будет! И не переживайте, виновные посажены под следствие.
— Но теплее от этого не станет!
— Согласен, — разводит руками тот и примирительно добавляет. — Бригады трудятся, но представьте, сколько работы.
Две жительницы микрорайона штурмуют автобус с надписью «Передвижной пункт управления Троицкого и Новомосковского округов города Москвы», надеясь получить информацию о своих домах.
— Понятия не имеем! Рады помочь, но ничем не можем, — оправдываются двое мужчин, которые оказываются рабочими ремонтной бригады. — Мы из Москвы к вам приехали помогать. Уезжаем в два ночи, а потом опять в шесть сюда возвращаемся!
— Если бы не вы, мы бы тут вообще сгинули, — говорит одна из женщин, а после продолжает жаловаться. — Там ребята-сантехники ходили с утра, полная «ж». Ну сколько лет не ремонтировали ничего!
— Да никогда не делали. Мы сами в шоке! — соглашается один из рабочих.
— У вас не только трубы, у вас и крыши ужасные, все балки сломанные, — подтверждает второй рабочий.
«Пошел в жопу, с Новым годом»
В одном из дворов ко мне обращается прохожий лет пятидесяти:
— Вы конвектор (отопительный прибор. — Ред.) взяли?
— А где дают?
— В «Юности» [спорткомплекс]. Я вчера пять часов простоял. Работает нормально, но оно того не стоит. Вот мое здоровье стоит того, чтобы за эту херню столько стоять в очереди? До этого давали пледы. Такой тонкий-тонкий пледик, если дома собачка есть — ей можно подстелить, чтобы не замерзла.
— А вам отопление дали?
— Не дали. У нас труба порвана, еще не заварили. Шесть ночей спали в холоде, если сегодня не дадут — седьмая будет. У меня электроприбор тысяч на пять-шесть [рублей] накрутил, но лучше, чем в холоде сидеть. А то заболеешь еще, в аптеке больше оставишь.
В спорткомплексе «Юность», где организован пункт помощи пострадавшим от аварии, можно погреться и бесплатно получить конвекторы и пледы. Студент-волонтер сообщает мне, что пока ничего не выдают. «Осталось прям чуть-чуть обогревателей, только многодетным. Вчера так же ждали весь день, и приехали они только к девяти часам», — оправдывается он, но уверяет, что к вечеру все привезут.
В буфете на втором этаже наливают чай и раздают гречку с тушенкой и кабачковой икрой. Готовят еду здесь же, на полевой кухне при входе. За одним из столов едят несколько старушек. В помещении тепло, но они не снимают верхнюю одежду и куртки. Обедающие наперебой рассказывают:
— У нас нигде нет отопления, все ледяное.
— По срокам ничего не говорят. В течение дня, в течение часа…
— Завтра, послезавтра…
— А дают тепло — так где-то прорыв, и опять…
— А у нас в доме вообще не давали.
— Обогреватели дня три уже раздают… Сегодня разобрали уже. Не успела.
— Раньше без паспортов давали. Так, на бумажке где-то записывали и давали. А сейчас — с паспортами.
— Некоторые по нескольку набрали. Несли аж по два, по три обогревателя! Кто успел, тот и съел.
— Мне на раздаче сказали, что на три Климовска обогревателей раздали. Но я им сказала, что они сами неправильно сделали, записывать надо было.
— А я постеснялась, когда волонтеры ходили… А теперь хотела одеяло — и ничего не обломилось.
— Эти дни постоянно, по два, по три часа электричество отключают, еще и больше — что толку от этого нагревателя.
— Да без конца! Без света сижу, без телевизора, все погасло и холодно. Только дадут на пять минут — и опять вырубили.
— Сегодня проснулась, аж живот примерз к позвоночнику.
За соседним столом обедают два ремонтника в испачканных спецовках — молодой и в годах. Они обсуждают, что старые трубы не удается починить: после отогрева при попытке открутить соединения они гнутся.
К ним подсаживается местная жительница и показывает видео, которое ей скинула знакомая: с потолка квартиры течет вода и заливает комнату.
— Это у кого-то из соседей [сверху] разорвало трубу. Если вода замерзнет в батарее, она трескается. А когда отопление дают, протекает, — охотно комментирует запись молодой рабочий.
— Вам, наверное, тяжело, бедные? — сочувственно спрашивает женщина.
— Сегодня нормальная погода, а было –25°C, — отвечает тот. — Двое суток трубу греешь-греешь, а она мерзнет. Занимаемся ерундой.
Ремонтники заканчивают обед и уходят, а на их место садятся двое мужчин.
— Как у тебя, Алеша? — интересуется местная жительница, оставшаяся за столиком.
— Только сегодня электричество дали, — отвечает Алеша. Я чувствую, что от него пахнет алкоголем. — До этого в куртке спал и еще двумя накрывался. А сейчас света нет, подогреть ничего не могу — электрическая плита. Вчера вот обогреватель получил по дочкиному паспорту, она на WhatsApp прислала.
— А у меня московская прописка, — жалуется его знакомый Василий, — и мне сказали: «Пошел в жопу, с Новым годом».
Не только Климовск
Новый год начался с аварий не только у жителей микрорайона Климовск. В подольском телеграм-канале регулярно появляются видео о прорывах труб в других частях города. В доме 13а на улице Юбилейной затопило два подъезда: очевидцы сняли, как вода течет с потолка лифта.
— Метра полтора, наверное, откачали, — рассказывает сотрудник управляющей компании, откачивая воду из шахты. — Все десять подъездов отключили от отопления, хоть в квартирах тепло.
— Труба сначала деформировалась, реакций было ноль. А сейчас вот! — вставляет проходящая мимо жительница.
— Мне коллега говорит этой осенью: мол, теплосети отчитались, мы заменили столько-то труб. Я ей: «Ирина, ты неправильно читаешь! Смотри: «Бабки отмыли, черным по белому написано. Шлите еще!» — шутит один из аварийщиков.
На проблемы с отоплением жалуются и жители трех домов на Профсоюзной улице в микрорайоне Силикатная. По их словам, отопление и горячую воду раз в несколько дней отключают более чем на три часа.
— Котельщики жалуются на перебои с электроснабжением, из-за чего перегорает автоматика котлов. При этом сотрудник теплосети мне рассказывал, что в нашей котельной установлены три котла, один из которых требует замены, а два других тоже не новые, — делится местный житель Виктор.
— В чатах жители пишут, что проблемы с электричеством связаны со строительством новых районов, которые присоединяют к неспроектированной под это сети, — поясняет его соседка Екатерина.
— Коммунальные службы про наши дома забыли. Мы стучали, писали — отписки: «На данный момент все подается в плановом режиме, если что — обращайтесь», — жалуется живущая в одном из домов Елена.
Мои собеседники рассказывают, что вынуждены спасаться теплой одеждой и обогревателями. Они боятся, что ситуация, случившаяся в Климовске, повторится у них.
Василиса Тихонова, «ВотТак»