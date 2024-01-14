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В Беларуси бухгалтер три года воровала деньги со счета работодателя

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  • 14.01.2024, 11:10
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В Беларуси бухгалтер три года воровала деньги со счета работодателя

Он был очень удивлен.

Следователи завели уголовное дело против бухгалтера, которая тайком списывала деньги со счета своего работодателя — гродненского ИП, сообщает пресс-служба МВД. За три года ей удалось украсть 88 тысяч рублей.

— Сотрудники УБЭП УВД Гродненщины пресекли преступную деятельность 44-летней минчанки. Оперативники установили, что женщина оказывала бухгалтерские услуги гродненскому индивидуальному предпринимателю и при этом на протяжении трех лет похищала его деньги, — говорится в сообщении МВД.

Женщина раз в три месяца, имея электронный ключ, списывала со счета клиента суммы до двух тысяч рублей за раз, которые тратила на личные нужды. Она оформляла все как займ, который давался ей якобы с разрешения ИП. Потерпевший о подобных махинациях не догадывался и был очень удивлен, когда это обнаружил, рассказали в милиции.

Сумма ущерба составила 88 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации в особо крупном размере.

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