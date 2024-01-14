«Новочеркасск» был под завязку забит чем-то секретным и невероятно мощным» 3 14.01.2024, 11:33

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Появились новые подробности ликвидации в Феодосии большого десантного корабля РФ.

Большой десантный корабль (БДК) «Новочеркасск» в ночь ликвидации был загружен чем-то секретным.

Именно детонация этого секретного груза и привела к таким большим жертвам.

Новые детали о «Новочеркасске» раскрыл российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», который, как считается, связан со спецслужбами РФ.

Ресурс уверяет, что пообщался с сотрудниками порта Феодосии, где был «обнулен» российский военный БДК.

С их слов, между ударом по кораблю и детонацией груза произошло около 10 минут. Сбежать удалось далеко не всем.

«Большинство погибших было не от самого удара, а от последующего взрыва БДК, который был невероятно мощным… «Новочеркасск» под завязку был чем-то загружен, что и взорвалось… Последние пару месяцев БДК использовался «по-разному, в том числе не по прямому назначению».

На нем в режиме повышенной секретности перевозили какие-то грузы, причем «Новочеркасск» обычно был забит «под завязку». «Вот и в день удара БДК был чем-то «забит», - рассказал российский канал.

О каком грузе идет речь, неизвестно. Но по этому поводу ходит очень много слухов. Есть версии, что БДК перевозил ракеты и дроны-камикадзе «Шахед» для ударов по Украине.

Показательно, что ВСУ уничтожили «Новочеркасск» за пару дней до того, как РФ возобновила свои массированные авиаатаки Украины.

БДК «Новочеркасск» был уничтожен в порту оккупированной Феодосии в ночь на 26 декабря минувшего года. Операция была осуществлена ВВС Украины, которые атаковали корабль ракетами Storm Shadow.

Известно, что в момент удара на борту находилось свыше 70 членов экипажа. Как минимум 33 из них сейчас числятся «пропавшими без вести», так как в результате детонации груза от них ничего не осталось.

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