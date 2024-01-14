Белорусы Варшавы вышли на акцию памяти Вадима Храсько, убитого лукашистами в колонии 1 14.01.2024, 11:42

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Фото: Елена Толстая

Портреты политзаключенного принесли к посольству Беларуси.

Десятки белорусов пришли с портретами Вадима Храсько и бело-красно-белыми флагами к посольству Беларуси в Варшаве, сообщает сопредседатель движения солидарности «Разам» Елена Толстая.

13 января в 18:00 люди собрались у здания дипредставительства в знак протеста против очередной смерти политзаключенного за решеткой.

Напомним, накануне стало известно, что осужденный за донаты 50-летний политзаключенный Вадим Храсько умер в ночь с 8 на 9 января 2024 года в ИК №3.

На акции выступили представители правозащитного центра «Вясна» Дмитрий Соловьев и лидеры движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик и Елена Толстая.

Фото: Елена Толстая

Фото: Елена Толстая

После минуты молчания участники зажгли свечи у стихийного мемориала.

По информации правозащитников, Вадим Храсько имел ряд заболеваний и сильно болел в заключении. Официальной причиной смерти стала пневмония. В больницу Вадима доставили, когда уже нельзя было его спасти. 12 января 2024 года Вадима Храсько похоронили в Минске.

Отметим, что это четвертая смерть среди политзаключенных за решеткой.

21 мая 2021 года в Шкловской колонии умер политзаключенный Витольд Ашурок. 5 января 2022 года в Могилеве покончил жизнь самоубийством политзаключенный Дмитрий Дудойть. 7 мая 2023 года в колонии умер политзаключенный Николай Климович.

11 июля 2023 года в Гродненской тюрьме от прободной язвы умер художник Алесь Пушкин.

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