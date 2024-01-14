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Масштабный блэкаут в российском Ростове: появились «объяснения» местного министерства ЖКХ

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  • 14.01.2024, 11:49
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Масштабный блэкаут в российском Ростове: появились «объяснения» местного министерства ЖКХ

Кто виноват?

В российском городе Ростов-на-Дону вечером в субботу, 13 декабря, в нескольких районах исчезло электроснабжение, без света остались тысячи жителей. Об этом сообщает 161.ru.

Отмечается, что без света остались жители Западного, «Красного Аксая», Нахичевани, Александровки, Чкаловского, а также центра города. Кроме того, электричество исчезло в части Белой Калитвы и Батайска.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Сизиков сообщил, что электричество полностью собираются вернуть к 23:30 по местному времени.

«Из-за технологического нарушения в высоковольтных сетях региональным диспетчерским управлением по Ростовской области СО ЕЭС России принято решение о введении графиков временного отключения в объеме 270 МВт в ряде районов Ростовской области. Восстановить нормальную схему электроснабжения планируется в ближайшее время», - проинформировал российский чиновник.

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