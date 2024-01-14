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Январь принес «барическую пилу»: белорусов ждут температурные качели

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  • 14.01.2024, 11:57
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Январь принес «барическую пилу»: белорусов ждут температурные качели

Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе.

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире ОНТ рассказал, что температура в январе складывается на три-шесть градусов ниже нормы.

Также Рябов упомянул «температурные качели» – будет то холодно, то не очень. По его словам, январь принес нам «барическую пилу» – большие перепады атмосферного давления.

В целом погода на следующей неделе существенно не изменится – оттепель будет быстро сменяться морозами и наоборот.

Погода в начале недели

Обширный атлантический циклон над Беларусью будет господствовать в начале недели. Из-за него на улице облачно с прояснениями. Ожидается снег или иногда мокрый снег, а также метель. Влажность очень высокая.

Ночью в понедельник от 0℃ до -7℃, во вторник будет чуть прохладнее. Днем в понедельник по республике ждем до -1℃, во вторник – от -3℃ до -9℃.

Погода в середине недели

Погодная инициатива переходит к области высокого атмосферного давления. Ночью осадков почти не будет, а вот днем – кратковременный снег. Влажность сохранится до 90%. Будьте внимательны, на дорогах ожидается гололедица.

Ветер западный, юго-западный и порывистый. В среду ночью будет от -6℃ до -12℃, а при прояснениях до -15℃. Днем, конечно, теплее – от -2℃ до -6℃.

Очередной атлантический циклон с Западной Европы придет во второй половине недели. Он принесет с собой сильный снегопад. Ветер, однако, умеренный.

Температура при этом почти неизменна – ночью от -2℃ до -7℃, при прояснениях до -10℃. Днем в четверг столько же градусов. В пятницу – от -5℃ в Бресте и Гродно до -11℃ в Витебской области.

Погода в конце недели

Выходные нас ждут снова морозные. Все по причине холодного, влажного воздуха с севера. Выпадет еще немного снега, он будет кратковременным.

Ветер северный и временами порывистый. Ночью в субботу – от -8℃ по юго-западу до -19℃ по северо-востоку, в воскресенье – от -11℃. В субботу днем – от -2℃ до -8℃, в воскресенье воздух не прогреется – надеваем шапки в семиградусный мороз.

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