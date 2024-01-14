Осужденный на 12 лет экс-мэр Владивостока уехал воевать в Украину 4 14.01.2024, 12:05

4,372

Олег Гуменюк

Вместо колонии.

Бывший мэр российского Владивостока Олег Гуменюк, осужденный на 12 лет колонии по делу о взятках в крупном размере, приступил к выполнению своего наказания, заключив контракт и направившись на фронт в Украину.

Об этом «Коммерсанту» сообщил адвокат Гуменюка, Александр Китаев, информацию подтвердил источник РИА «Новости».

Согласно предписанию, выданному Гуменюку, он должен был явиться в войсковую часть 22 декабря 2023 года.

Китаев не располагает точной информацией о местонахождении бывшего мэра, но предполагает, что тот должен пройти подготовку на одном из полигонов.

Ранее администрация Владивостока сообщила, что с 1985 по 1987 год Гуменюк проходил службу в ВМФ СССР.

О направлении экс-мэра на фронт сообщают приморские Telegram-каналы. Они публикуют снимки, на которых человек в военной форме, схожий с бывшим мэром, держит оружие в руках.

Олег Гуменюк занимал пост мэра Владивостока с 2019 по 2021 год. В мае 2021 года он подал в отставку после замечаний полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе и губернатора Приморья. Тогда же у него прошли обыски, о задержании чиновника стало известно лишь через четыре месяца.

В январе 2023 года Гуменюка приговорили к 16,5 годам колонии, однако в мае срок был сокращен до 12 лет. Следствие утверждает, что в период с 2015 по декабрь 2018 года, работая в администрации Приморского края, Гуменюк получил взятки на сумму 6,9 млн рублей от ряда строительных фирм. После марта 2019 года, вступив в должность мэра, он, как считает СК, получил 31,2 млн рублей от предприятия «Некрополь».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».