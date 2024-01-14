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Белорус поехал в Польшу без страховки на авто: что было дальше?

  • 14.01.2024, 12:14
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Белорус поехал в Польшу без страховки на авто: что было дальше?

Водитель рассказал, как прошел сложный квест на границе.

Читатель «АвтоГродно» недавно ездил в Германию и для въезда в ЕС он выбрал польский пункт пропуска «Тересполь».

Во время поездки у него не было с собой страховки на автомобиль для въезда в ЕС и он собирался сделать эту страховку в польском ПП.

Поездка состоялась еще до публикации новости о сложностях со страховками на польской границе.

– Конечно, я знал, что мне нужна страховка на автомобиль, которая действует на территории ЕС. Как ранее сделать в Беларуси «Зеленую карту» уже нельзя, поэтому я планировал застраховать авто в самом пункте пропуска. Прежде я ездил в Польшу через литовский пункт пропуска «Бенякони», подъезжал к литовским пограничникам и они сами направляли меня к страховому агенту. И я был уверен, что именно так будет и в польском пункте пропуска «Тересполь», – рассказывает читатель «АвтоГродно».

Мужчина прибыл на границу, стал в очередь и обратил внимание, что на белорусской стороне в зоне ожидания стоит микроавтобус, на котором размещена большая реклама страховок.

– Смотрел я на этот бус и подумал, что нужно бы спросить у местных водителей, к чему вдруг здесь эта реклама. К кому подойти? Конечно, к водителю на «Пассате». И он мне все объяснил, что без иностранной страховки поляки меня не пустят даже в свой пункт пропуска: «Еще на мосту разворачивают», пояснил он мне и сказал, чтобы я звонил по номерам с этой рекламы и срочно делал себе страховку, – вспоминает читатель.

Многократные попытки дозвониться по рекламе до страхового агента никакого результата не принесли.

– Снова пошел к водителю «Пассата», он поискал через чаты телефоны других страховых агентов и подсказал номер какой-то девушки. Позвонил, она прислала мне ссылку на оплату. Но сразу нюанс, платить можно только через PayPal и через Fin.do. Других вариантов нет. Стал разбираться. У системы Fin.do оплата доходит через полчаса, это долго в моем случае. Подсказали, что PayPal работает быстрее. Повезло, смог найти знакомого, у которого есть аккаунт в PayPal и платеж удалось сделать. Девушка-агент сразу прислала мне страховку в виде PDF-файла, – рассказывает собеседник.

С этим PDF-файлом белорус въехал в белорусский пункт пропуска, подошел к сотруднице отделения банка и попросил у нее сделать распечатку. Она согласилась и мужчина отправил ей документ по электронной почте.

– С распечаткой страховки я въехал к польским пограничникам, где документ сразу проверили и я продолжил дорогу в Польшу. К слову, эту же страховку у меня проверили и немцы на границе с Германией, где теперь организованы пограничные пункты. Потом из Германии я еще несколько раз выезжал и заезжал в Швейцарию, где тоже есть пограничные пункты пропуска, но там ко мне никто ни разу так и не вышел, проезжаешь и все.

– Сколько стоила страховка, которую вы сделали таким образом?

– Она мне обошлась в 150 злотых на 30 дней.

Итак, белорус прошел квест со страховкой и поездка прошла без казусов. Но можно представить, сколько проблем было у тех, кто тоже изначально рассчитывал сделать страховку на польской стороне и кто не смог осилить иностранные платежные системы. Отметим, что по непроверенной информации, есть страховые агенты, которые привозят распечатанную страховку прямо в очередь на белорусской стороне, но за эту услугу нужно будет еще доплатить.

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