Битва за иудины лавры 1 Александр Невзоров

14.01.2024, 12:20

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Александр Невзоров

Россия наконец создала свой уникальный вид спорта.

Вытолканная за дверь цивилизованного мира, Россия, как известно лишена и всяких олимпиад.

Классический олимпийский спорт в РФ неминуемо деградирует.

Но в противовес олимпийским дисциплинам РФ может создать свой, уникальный спорт.

Номером «один» должны будут стать состязания в скорости написания доносов.

Но!

В этом деликатном и захватывающем соревновании нужны четкие правила.

А их нет.

Сейчас депутатка и депутат Госдумы сцепились в битве за иудины лавры. Они оспаривают первенство написания доноса на писателя Акунина.

Они не таятся, не вешаются от стыда на осине, нет! Они отрывают друг другу «ухи» за право получить титул главного стукача.

Чемпионка же РФ, «главная иуда» Мизулина пока грустно помалкивает.

Александр Невзоров, t.me

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