В Беларуси резко подорожают кредиты 14.01.2024, 12:30

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Почему?

С 1 января Нацбанк повысил значения расчетных величин стандартного риска (РВСР). По данным Белстата, этот показатель для юридических лиц составил 11,26% годовых, в декабре он вырос на 0,27%. Для физических лиц это значение увеличилось на 1,19% и к январю составило почти 16 с половиной процентов.

От показателя РВСР напрямую зависят процентные ставки, это может означать, что кредиты для обычных людей станут намного дороже.

«Еврорадио» расспросило экономических экспертов о РВСР, чем она отличается от ставки рефинансирования, от чего зависит ее рост и как она влияет на простых белорусов.

РВСР влияет на уровень ставок

Экономистка аналитического центра BEROC Анастасия Лузгина рассказывает, что расчетные величины стандартного риска представляет собой предельные ставки по новым кредитам для юридических и физических лиц, которые могут устанавливать коммерческие банки.

— Конечно, ставки могут быть и выше данных пределов, но в этом случае это считается ставками с высоким риском, и в этих условиях на банки накладываются дополнительные ограничения по резервам. Отличия РВСР от ставки рефинансирования, конечно, есть. Ставка рефинансирования — это сигнальный показатель, устанавливаемый центральным банком, от которого зависит стоимость ресурсов, предоставляемых коммерческим банкам. А РВСР — более узкий показатель, влияющий на уровень ставок по новым кредитам, который устанавливают коммерческие банки.

Лузгина отмечает, что данный норматив напрямую влияет на стоимость кредитов. Если центральный банк повышает РВСР, соответственно, и коммерческие банки могут увеличивать ставки без каких-либо последствий со стороны центрального банка.

— А если растут ставки, то это ограничивает спрос по кредитам, потому что они значительно дорожают. Сейчас мы видим, как центральный банк вернулся к практике повышения расчетных величин стандартного риска, что связано с ускорением инфляционных процессов в экономике, но с другой стороны он демонстрирует определенный элемент ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы не допустить большого перегрева экономики.

Повышение РВСР, по словам экспертки, не связано с нестабильностью в экономике. Это лишь один из инструментов, которым пользуются центральные банки в своей монетарной политике.

— В данном случае наблюдается мягкий элемент ужесточения денежно-кредитной политики, которая проявляется через повышение уровня РВСР, поскольку более прямым инструментом было бы изменение ставки рефинансирования. Раз кредиты будут становиться дороже, значит, юридические и физические лица будут брать их меньше, что не допускает сверхвысокой активности в экономике, которая уже достигла максимального потенциала роста, и дальнейший ее разогрев за счет, например, дешевых кредитов может быть чреват ускорением инфляционных и девальвационных процессов.

Сигнал того, что кредиты подорожают

По мнению экономиста центра BEROC Дмитрия Крука, повышение или понижение РВСР формально направлено не на инфляцию, а на сохранение финансовой стабильности.

— Главная цель РВСР — предотвратить любую финансовую дестабилизацию. Идея расчетных величин стандартного риска в том, что по группе из семи крупнейших банков Национальный банк рассчитывает средние ставки, которые складываются на белорусском рынке по кредитам в национальной валюте.

Когда другие банки выдают кредиты по более высоким ставкам, чем РВСР, то, соответственно, на них накладываются дополнительные ограничения, проще говоря, штрафы.

Если совсем просто, этот инструмент служит предотвращению слишком высоких процентных ставок при выдаче кредитов. То есть дестимулировать повышенный аппетит к кредитованию клиентов с высокими рисками.

Крук говорит, что инструмент был введен в 2019 году и, несмотря на то, что он направлен на поддержание финансовой стабильности, де-факто используется, как механизм движения процентных ставок в ту сторону, которую национальный банк считает нужной в тот или иной момент.

— Когда РВСР повышается, банки могут свободнее выдавать кредиты по высоким ставкам. Ее повышение сейчас — это сигнал к тому, что ставки на рынке повысятся, а кредиты подорожают. Именно таким образом Нацбанк борется с инфляционными вызовами, хотя такие инструменты не должны использоваться для достижения данных целей.

По мнению экономиста, РВСР будет продолжать расти в дальнейшем, поскольку в принятии своих решений Нацбанк не независим и по факту просто заложник желания стимулировать экономический рост.

— Думаю, такая логика на кратковременную перспективу сохранится. Обычному человеку получить кредит станет сложнее.

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