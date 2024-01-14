Интервью дочери Путина вызвало шок Наталья Позднякова, Deutsche Welle

14.01.2024, 12:48

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Мария Воронцова

Воронцова поделилась некоторыми моментами из своей «тайной» биографии.

Старшая дочь российского президента РФ Владимира Путина 38-летняя Мария Воронцова ответила на вопросы в предновогоднем выпуске российского подкаста #ПроНауку, который, по словам его ведущего, предназначен для молодых ученых и начинающих стартаперов. Беседовал с Воронцовой руководитель Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслав Шуленин. Свою собеседницу он представил как ведущего научного сотрудника НМИЦ эндокринологии Минздрава России и заместителя декана по науке факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова. 42-минутное видео с интервью Марии Воронцовой в соцсети «В контакте» посмотрели более 225 тысяч раз. До того как об этом интервью узнали либеральные российские СМИ, у YouTube-канала «Промомед Россия», где интервью опубликовали две недели назад, было всего 145 подписчиков.

О чем шла речь в интервью дочери Путина

В своем интервью старшая дочь Путина в основном говорила о науке, медицине, исследованиях, которыми она занимается в генетической сфере, в частности, изучении генома человека. Рассуждая о лечении больных в России, особенно тех, кто стал инвалидом вследствие тяжелых и хронических заболеваний, она сказала, что «российское общество с нашими жизненными устоями, с нашей культурой, с нашей религией… все-таки не столь экономикоцентричное общество»: «Мы, в большей степени, человекоцентричное общество». Далее Воронцова подчеркнула, что «для нас высшей ценностью все-таки является ценность человеческой жизни». При этом она ни слова не сказала о войне, которую ведет Россия против Украины, и ни разу не упомянула о своем отце.

Все детали о членах семьи Владимира Путина Кремль держит в тайне. Однако в этом интервью Мария Воронцова, отвечая на вопросы ведущего, поделилась некоторыми моментами из своей биографии. Она рассказала, что с детства мечтала стать врачом, но после школы хотела пойти учиться на экономиста. В итоге все же выбрала медицину и поступила на факультет фундаментальной медицины МГУ. «Я в своей профессии чувствую себя комфортно, я бы выбрала ее снова, – сказала Воронцова. – Причем именно по такому пути: сначала врач, врач плюс наука, потом немного экономики».

Она рассказала и о своих интересах в литературе, назвав любимых писателей, в том числе Пушкина, Достоевского и Хаксли, а также о музыке и спорте: «Круг интересов у меня чрезвычайно широк: от творчества до спорта. Меня вдохновляет все, что красивое: картины, музеи, театры, музыка. Музыка – важная часть моей жизни, и классическая и джазовая… Стараюсь посвящать несколько часов в неделю спорту, в том числе сезонному – серфинг, лыжи».

Мария Воронцова несколько лет жила и училась в Германии, затем в России, со своим мужем – нидерландским бизнесменом Йорритом Фаассеном – она до 2015 года находилась в Нидерландах. Но потом вернулась в Москву. После начала войны России против Украины обе дочери российского президента Мария Воронцова и Екатерина Тихонова оказались под санкциями ЕС, Великобритании и США: их банковские счета были заморожены, въезд на территорию этих стран запрещен.

Отвечая в интервью на вопрос о своей мечте, дочь российского президента Мария Воронцова сказала: «Моя мечта как врача – излечение хронических заболеваний. Мечта как ученого – узнать, откуда на планете Земля появилась жизнь или как появляется мысль. Как человека – мне бы мечталось о том, чтобы люди имели возможность познавать себя и приближаться к развитию целостной зрелой личности. Для того чтобы мы лучше понимали друг друга, лучше коммуницировали друг с другом. Очень многие проблемы из-за многих недопониманий и непонимания себя».

Реакции СМИ Германии на интервью дочери Путина

Интервью старшей дочери Путина вызвало возмущение немецких СМИ. Его оценили как странное, возмутительное и даже шокирующее. «Дочь Путина дала странное интервью о ценности человеческий жизни», под таким заголовком вышла 12 января статья на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Автор статьи отмечает, что интервью дочери Путина – большая редкость. Мария Воронцова почти никогда не высказывается публично. «Владимир Путин никогда не показывает в СМИ членов своей семьи, его личная жизнь является табу, о чем знают российские журналисты», – пишет журналист Der Spiegel. То, что в своем интервью Воронцова называет Россию «человекоцентричным государством», а о своем отце и войне, которую он ведет против Украины, Воронцова ни разу не упомянула, «за пределами России вызвало возмущение», отмечает издание.

«Шокирующим» назвал интервью дочери Путина немецкий телевизионный канал ntv. «Это шокирующие высказывания на фоне преступлений и числа жертв войны России против Украины», – пишет ntv. Немецкие журналисты обращают внимание на высказывание Воронцовой о ее мечте и называют циничным то, что в интервью не поднимается тема войны. Вместо этого «эндокринолог Воронцова говорит о том, как продвинулась медицина во всем мире, и рассказывает о своих литературных, музыкальных и спортивных интересах». «И о том, что ее вдохновляет: картины, музеи, театры, музыка», – пишут журналисты телеканала.

Кроме того, издание перечисляет несколько постов, которые сейчас занимает в России Мария Воронцова. С 2019 года старшая дочь Путина является членом совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. Она входит в совет директоров фирмы Nomeko, которая в одной из научных лабораторий «в Санкт-Петербурге исследует «русский геном», указывает ntv.

Немецкое издание Merkur также отмечает, что Воронцова является советником Владимира Путина по генной инженерии, но все детали ее жизни Кремль хранит в тайне. «Сам Путин никогда не подтверждал, что она является его дочерью. А ее и ее сестру во всех интервью называл «эти женщины», – пишет Merkur.

Таблоид Bild также не обошел вниманием видео с дочерью Путина. «Она никогда не появляется на публике. А сейчас внезапно дала интервью: 38-летняя Мария Воронцова в разгар войны против Украины дает в России большое интервью, и то, что дочь Путина говорит о России, о своей личной жизни, вызывает большой шок», – написал Bild.

А немецкая газета Frankfurter Rundschau на своей онлайн-странице опубликовала статью, в которой также сообщается о некоторых деталях из биографии старшей дочери Путина. Как пишет издание, Воронцова сделала научную карьеру, занимает ряд важных постов и, в частности, является соучредителем компании Nomeko, которая участвует в крупнейшем в России инвестиционном проекте в медицинской сфере. В 2022 году прибыль этого предприятия составила около 855 млн рублей.

Наталья Позднякова, Deutsche Welle

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