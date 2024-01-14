Как отличить оригинальные духи от подделки: простая инструкция 14.01.2024, 12:55

Нужно обратить внимание всего на несколько мелочей.

Духи – это хороший вариант подарка для дорогого человека, но, к сожалению, сейчас часто можно встретить подделку. Поэтому важно знать, как отличить оригинал от некачественной реплики.

Сайт OBOZ.UA поможет справиться с этим. Следуйте советам ниже, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Упаковка

Оригинальные ароматы никогда не оборачивают в целлофан с помощью клея, это делается методом нагрева, чтобы поверхность была идеально ровной. Сверху или снизу коробки должен быть прямоугольный или круглый штамп в виде наклейки.

Штрих-код

Обращайте внимание на штрих-код, он должен совпадать с кодом страны, где изготовлена продукция. Например, оригинальные французские духи никогда не разливают в Китае или любой другой стране.

Первые цифры штрих-кодов стран-производителей:

Франция – 30-37;

Италия – 80-83;

Великобритания – 50;

Германия – 400-440;

Испания – 84;

США и Канада – 00-09.

Номер партии

На дне настоящего флакона всегда есть тонкая прозрачная наклейка, на которой написано, например, «Eau de Toilette, 30 ml» и указан серийный номер партии. Он может состоять из нескольких цифр или цифр и букв, все зависит от бренда. Такой номер должен быть и на коробке.

Картон

В коробке оригинальной продукции всегда есть кусок картона или пластика, чтобы бутылочка была зафиксирована на месте. Если вы взяли коробку и чувствуете как флакон "болтается" внутри, то будьте уверены, что это подделка.

Производитель

На картонной коробке мелким шрифтом всегда пишут страну, где изготовили духи. Например, «Made in France» или «Made in Italy». Если этого нет или написано «Paris-London-New-York», то это подделка.

Цена

Слишком низкая цена должна вызвать у вас сомнения относительно качества продукта. Духи не могут стоить в два-три раза дешевле реальной цены, потому что аромат имеет высокую себестоимость.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».